Для захисту від атак РФ: Україна та США запустили спільне виробництво БПЛА-перехоплювачів

Україна почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі Сполученими Штатами Америки.

Про початок спільного виробництва БПЛА повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Bloomberg.

"Американо-українське виробництво, спільне виробництво. Сподіваюся, що в майбутньому ми матимемо більше", — сказав український лідер.

Важливо

Підірвав російський БПЛА у повітрі: ЗСУ показали роботу нового дрона-мисливця (відео)

Окрім того, президент закликав використати заморожені активи РФ для фінансування виробництва безпілотників, призначених для ударів по російських цілях, а також для закупки засобів протиповітряної оборони у США та Європи.

"У нас немає додаткових грошей, і це шлях — і це справедливо", — заявив політик.

За словами Володимира Зеленського, президент Дональд Трамп може послати «гарний сигнал» європейським лідерам, використовуючи мільярди російських активів, заморожених у США.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський анонсував збільшення об’ємів виробництва дронів-перехоплювачів, призначених для захисту від російських БПЛА. За його словами, до кінця листопада Україна зможе виробляти 600-800 таких безпілотників на добу.

Фокус також повідомляв, що французька компанія Alta Ares, яка спеціалізується на розробці систем штучного інтелекту, запустила виробництво дронів-перехоплювачів спільно з українськими інженерами.