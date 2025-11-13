Підірвав російський БПЛА у повітрі: ЗСУ показали роботу нового дрона-мисливця (відео)

Воїни батальйону безпілотних систем «Чорна Стріла» почали використовувати новий дрон-перехоплювач для виявлення, переслідування та знищення російських безпілотників.

Кадри роботи нового дрона-мисливця були оприлюднені на Facebook-сторінці 5 окремої важкої механізованої бригади (5 ОВМБР).

Знищення дрона-розвідника РФ

На відео можна побачити, як українські оператори виявляють ворожий розвідувальний БПЛА. Далі дрон-перехоплювач відкриває вогонь, в результаті чого безпілотник ЗС РФ вибухає у повітрі.

Важливо

Виробник ракети "Рута" показав успішну роботу системи ППО із зенітними дронами (фото)

"Працює новий дрон-мисливець — спеціальний безпілотник для виявлення, переслідування та знешкодження ворожих апаратів. Він посилює захист нашого неба та знижує можливості противника", — йдеться у підписі до відео.

Як зазначає "Мілітарний" з посиланням на операторів, перехоплювач ефективно працює навіть в умовах активного радіоелектронного придушення. Серед його переваг — швидкість реакції та автономність.

Відео дня

Нагадаємо, українська компанія "Генерал Черешня" розробила коптер Bullet для знищення "Шахедів" та інших російських безпілотників такого ж типу.

Фокус також повідомляв, що Україна та Велика Британія планують розпочати спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з "Шахедами".