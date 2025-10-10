Будуть збивати "Шахеди": у Британії заявили, що постачатимуть Україні перехоплювачі

Україна та Велика Британія планують розпочати спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими ударними безпілотниками типу «Шахед» в рамках проєкту Octopus.

Проєкт Octopus зараз перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований найближчими місяцями. Про це розповів міністр оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард виданню Bloomberg у кулуарах Форуму оборонної промисловості в Києві.

"Дуже скоро ми будемо виробляти близько 2000 дронів на місяць і відправляти їх в Україну, щоб вони могли бути використані для перехоплення російських дронів", – заявив Поллард.

За словами міністра, виробництво перехоплювачів буде розташоване у Великій Британії. Його планують організувати таким чином, щоб своєчасно реагувати на потреби армії, які швидко змінюються.

Поллард наголосив, що Україна є важливим партнером у створенні технологій, необхідних для стримування Росії та переозброєння Європи. Окрім того, він вказав на переваги такого співробітництва для Києва.

"Велика Британія вирізняється в дослідженнях і розробках і передовому виробництві, тому ми можемо додати щось, чого немає в наших українських друзів у цьому відношенні. Нам потрібно бути швидкими та першими", — сказав чиновник.

Нагадаємо, українська компанія Global Mark представила ударно-розвідувальний комплекс "Бліц", призначений для знищення висотних повільних цілей, таких як російські дрони-розвідники Zala чи Supercam.

Фокус також повідомляв, що у РФ скопіювали український БПЛА-перехоплювач Sting, призначений для знищення "Шахедів". Новий російський безпілотник уже проходить льотні випробування.