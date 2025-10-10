"Підсмажить" рій БПЛА за секунди: наземний робот TRX отримав мікрохвильову зброю (відео)

Американські оборонні компанії Epirus та General Dynamics Land Systems (GDLS) представили нову автономну роботизовану систему під назвою Leonidas AR, призначену для знищення роїв ворожих безпілотників.

Система Leonidas AR поєднує у собі потужну мікрохвильову зброю (HPM) Leonidas від Epirus та 10-тонний наземний роботизований комплекс (НРК) Tracked Robot 10-ton (TRX) від GDLS. Компанії анонсували комплекс перед його публічною прем'єрою на щорічній зустрічі та виставці Асоціації армії США (AUSA), пише Interesting Engineering.

Випробовування енергетичної зброї Leonidas

Повідомляється, що Leonidas AR може одночасно виводити з ладу кілька дронів, використовуючи електромагнітні імпульси. Сплески потужної мікрохвильової енергії миттєво виводять з ладу електронні компоненти безпілотників.

За словами розробників, оператори можуть точно налаштовувати вихідний сигнал та частотні діапазони зброї для потреб різних місій. Така адаптивність дозволяє визначати "безпечні зони", вирізати частоти, щоб уникнути сторонніх перешкод, та дистанційно оновлювати продуктивність системи, не виводячи її з поля.

Наземна платформа TRX являє собою 10-тонний гібридно-електричний гусеничний транспортний засіб із покращеним штучним інтелектом, здатний проїхати понад 480 км на одному заряді з максимальною швидкістю 45 миль/год.

TRX може похвалитися всюдихідною конструкцією та можливістю радарного зондування на 360 градусів. Наразі GDLS також розробляє колісний варіант системи для розширення можливостей мобільності для майбутніх потреб армії.

"Поєднуючи десятиліття лідерства General Dynamics Land Systems у розробці та розгортанні наземних бойових машин з провідним некінетичним ефектором протидії БПЛА від Epirus, Leonidas AR досягає рівня технологій наступного покоління, якого вимагають сучасні поля бою", – сказав віцепрезидент GDLS зі стратегії та розвитку бізнесу в США Джим Паскуаретт.

Нагадаємо, раніше компанія Epirus продемонструвала роботу своєї мікрохвильової зброї Leonidas, призначеної для захисту від дронів, спостерігачам з різних військових служб США та іноземних країн.

Фокус також повідомляв, що компанія Aurelius Systems розробляє лазерну зброю нового покоління, призначену для захисту критично важливої ​​інфраструктури та військових на передовій від дронів.