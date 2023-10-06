Військові отримають універсальні бойові роботи TRX: які завдання вони зможуть виконувати

Інженери запевняють, що їхня платформа запускатиме ракети, боротиметься з безпілотниками, пригнічуватиме зв'язок і навіть ритиме траншеї.

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Компанія General Dynamics Land Systems виграла право брати участь у проєкті армії США з розроблення універсальної роботизованої платформи TRX, яку можна оснащувати різними модулями для бойових та інженерних завдань на полі бою. Про це повідомляє портал Defense Advancement.

На першому етапі участі компанія створить для військових два прототипи своєї модульної бойової роботизованої бойової машини TRX. Це 10-тонний гусеничний робот, який має найкраще у світі співвідношення власної маси й корисного навантаження, що перевозиться, — 1:1. Прототипи будуть доставлені в армію до серпня 2024 року для підтримки випробувань мобільності платформи та тренувань взаємодії з солдатами.

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У General Dynamics Land Systems зазначають, що їхній бойовий робот вирізняється високою транспортабельністю та забезпечує значне зростання, сумісність і модульність для широкого спектра майбутніх військових операцій. Це досягається можливістю розміщення найширшого спектра різних модулів. Наприклад, на платформу можна встановити систему ППО проти дронів, ракетні установки, системи радіоелектронної боротьби та датчики для розвідки. Також робот дуже стане в пригоді військовим інженерам, адже підтримує установку різних навантажувальних маніпуляторів і ковшів.

Робот TRX можна оснастити різними інженерними маніпуляторами Фото: General Dynamics

З точки зору програмного забезпечення TRX оснащений системою на основі штучного інтелекту для кращої взаємодії з оператором і більш чіткого виконання завдань. Його потужність і відносно компактний розмір роблять його ідеальною платформою для багатоцільової інтеграції людини й машини на сучасному полі бою, стверджують інженери. Гібридно-електрична силова установка дає змогу платформі бути економною та підтримувати рух якомога довше.

Якщо потрібно, TRX доставить бійцям боєприпаси та медикаменти Фото: General Dynamics

Однак, такі характеристики ще не означають, що General Dynamics Land Systems може спочивати на лаврах. У боротьбу за майбутній контракт з Пентагоном на поставку бойових роботів долучилися конкуренти: компанії McQ, Textron Systems Corporation та Oshkosh Defense. Після етапу I компанії змагатимуться за участь в етапі II, у фіналі якого, у 2025 році, буде обрано кращу роботизовану платформу, і дев'ять прототипів випробовуватимуть у багатьох армійських підрозділах армії США, і тільки після цього буде ухвалено рішення про закупівлю.

Роботизована платформа TRX

Раніше Фокус писав, що Туреччина масово створює наземні дрони, щоб повторити успіх Bayraktar. У майбутньому турецькі бойові роботи знадобляться багатьом арміям, особливо на Близькому Сході, Кавказі, в Африці та Азії, вважають експерти.