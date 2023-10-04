Окупанти отримають "розумних" роботів для знешкодження мін ЗСУ: коли вони з'являться на фронті

Роботів обіцяють оснастити штучним інтелектом, приладами нічного бачення і навіть системою "машинного зору".

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Російська армія буде використовувати бойових роботів БР-1 і БРГ-1, оснащених штучним інтелектом, для розмінування місцевості та евакуації поранених на території України. Про це агентству ТАСС розповіло джерело в оборонно-промисловому комплексі Росії.

"Найближчим часом на платформах БР-1 і БРГ-1 буде встановлено штучний інтелект на основі технології машинного зору. Системи будуть здатні самостійно, без участі людини, нести бойове чергування. Випробування платформ, оснащених штучним інтелектом, мають відбутися вже в жовтні цього року", — сказало джерело.

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Наразі триває розробка цих роботизованих систем і поки що ними керує окремий оператор на відстані в 700 метрів. Але в майбутньому, з впровадженням функції штучного інтелекту, БР-1 і БРГ-1 зможуть працювати набагато далі — в радіусі до трьох кілометрів причому без використання ретранслятора для передачі сигналу, стверджує співрозмовник агентства. Причому на роботів встановлять окремі тепловізійні датчики та прилади нічного бачення, тож вони зможуть виконувати бойові місії в цілодобовому режимі.

За інформацією ТАСС, армія російських окупантів тестує в Україні цих роботів із початку року, але у варіанті з кулеметами й автоматами. Машини розроблені так званим "Народним фронтом" спільно з російським науково-виробничим об'єднанням, назва якого не розголошується. Як стверджується, понад 90% комплектуючих для роботизованих платформ виготовляються з російських матеріалів.

Раніше Фокус повідомляв, що російська армія застосовує проти українців робота-антиснайпера "Сосна-Н". Незвичайна система автономно помічає військових за прицілами, а потім може засліпити лазером або навести артилерійський удар.

Так само повідомлялося, що Міністрество цифрової трансформації показало нового бойового робота, якого отримають бійці ЗСУ. Міністр Михайло Федоров заявив, що робота оснастили оглядовою камерою на 360 градусів і захистом від стрілецької зброї та осколків. Машиною можна керувати дистанційно.