Танковий кулемет і броня: Мінцифра показала нового бойового робота для ЗСУ (фото)

Міністр Михайло Федоров заявив, що робота оснастили оглядовою камерою на 360 градусів і захистом від стрілецької зброї та осколків. Машиною можна керувати дистанційно.

Related video

Міністерство цифрової трансформації тестує нового бойового робота для Збройних сил України. Йдеться про машину "Лють". Про це 30 вересня повідомив міністр Михайло Федоров.

За його словами, робот обладнаний танковим кулеметом. Також його оснастили оглядовою камерою на 360 градусів і бронею, яка захистить від стрілецької зброї та осколків. Машиною можна керувати дистанційно і з його допомогою виконувати бойові завдання з оборони або штурму позицій ворога.

За словами Федорова, експериментальний зразок успішно пройшов випробування.

"Зараз команда працює над удосконаленням машини і готується до масштабування виробництва", — заявив Федоров.

Він зазначив, що технології та інновації — це ключ до нашої перемоги. Вони допомагають отримати перевагу на полі бою та рятувати життя військових.

Робот "Лють" Фото: Telegram / Михайло Федоров

Робот "Лють" Фото: Telegram / Михайло Федоров

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що в Росії намагаються скопіювати український дрон "Чаклун". Директор російського КБ "Спектр" визнав, що вже найближчим часом студент одного з коледжів навчатимуться виготовляти копії захопленого в Україні БПЛА.

Повідомляють, що прецедент із "Чаклуном" у РФ не залишиться поодиноким і незабаром практично все дронобудування перейде не на виробництво власних безпілотників, а на копіювання вже наявних моделей, вироблених в інших країнах.