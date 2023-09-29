Робити свої вже не зможуть: чому в Росії копіюють український дрон "Чаклун" (відео)

Директор російського КБ "Спектр" визнав, що вже найближчим часом студенти одного з коледжів навчатимуться виробляти копії захопленого в Україні БПЛА.

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У Росії студенти Новосибірського авіаційного технічного коледжу навчатимуться копіювати безпілотні літальні апарати, використовуючи український дрон "Чаклун", який у країну привезли як трофей із зони бойових дій. Про це в п'ятницю, 29 вересня, написало ТАСС.

Про це інформаційному агентству повідомив виконавчий директор конструкторського бюро "Спектр" Андрій Братеньков. Він вважає, що навчання роботи з технологіями саме на прикладі привезеного з України безпілотника має зацікавити студентів і підвищити їхню мотивацію до навчання.

"КБ "Спектр" прийняло на виробничу практику абітурієнтів Новосибірського авіаційного технічного коледжу і готує їх до роботи в галузі безпілотної авіації. Зокрема, для навчання використовується розвідувальний безпілотник літакового типу "Чаклун" виробництва України", — зазначив Братеньков.

Медіа Defense Express зі свого боку зазначає, що прецедент із "Чаклуном" у РФ не залишиться поодиноким і незабаром практично все дронобудування перейде не на виробництво власних безпілотників, а на копіювання вже наявних моделей, вироблених в інших країнах.

"На рівні розробників уже чудово відчувають перспективу, в якій опиниться галузь у перспективі через санкційну ізоляцію, що дає змогу реалізувати лише один шлях — копіювання. Саме ним активно йде Іран і КНДР", — зазначає ЗМІ.

Що відомо про безпілотник "Чаклун", який хоче копіювати РФ

Розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) "Чаклун" створили в Дніпрі наприкінці 2022 року. Безпілотник отримав таку назву, оскільки йому вдавалося вже з перших пусків успішно протистояти засобам радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Чим дрон відрізняється від інших БПЛА

політ може виконуватися в автоматичному режимі за заданим маршрутом і — в керованому режимі, що дає пілоту можливість за необхідності змінювати курс польоту;

фото/відео фіксування місцевості з координатами із записом на бортовий знімний носій;

застосовується камера Go-Pro та онлайн курсова камера;

діє система повернення додому в разі блокування сигналу — інерційна дубльована система навігації.

Нагадаємо, кількома днями раніше група аеророзвідки Solovey 116-ї окремої бригади сил територіальної оборони показала, як використовує БпАК "Чаклун" для виявлення системи ворожої ППО. Українські захисники фіксують ворожу ППО завдяки розвідувальному дрону. Росіяни витрачають коштовний боєкомплект аби його збити.

А дещо раніше роботу "Чаклуна" показав спецпідрозділ аеророзвідки "Карлсон". Бійці змогли зібрати літак прямо в полі, без зусиль переміщаючи з позиції на позицію в спеціальному контейнері.