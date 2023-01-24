Українські дрони "Чаклун" використовують проти ЗС РФ: бійці ЗСУ показали як (відео)

БПЛА "Чаклун" легко збираються, ремонтуються та мають гарний захист від засобів радіоелектронної боротьби.

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Український добровольчий спецпідрозділ аеророзвідки "Карлсон" показав роботу вітчизняного розвідувального безпілотника "Чаклун" на передовій. Відеоролик опублікований у соціальній мережі Facebook.

Аеророзвідники продемонстрували, як збирають БПЛА "Чаклун" частинами та готують до виконання бойових завдань прямо в полі, куди комплекс доставили в спеціальному контейнері. Після збирання бійці запускають дрон літакового типу в небо з рук, а потім керують польотом за допомогою спеціального контролера з екраном. Приземляється "Чаклун" теж у полі, знижуючи висоту подібно до літака.

"Карлсони" і "Чаклуни" на передовій працюють ефективно. Хлопці демонструють зручність використання безпілотника в умовах війни. Результати ж цієї роботи очевидні, тому й співпраця наша плідна", — прокоментували розробники літального апарату.

Безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) "Чаклун" розробили фахівці Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровської області після повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Як розповів керівник команди Дмитро Панченко, базова модель веде аерозйомку з висоти 350-400 метрів, але не передає зображення з камери оператору. Кадри в хорошій якості можна вивчити після повернення апарата, а успіх місії забезпечує хороший захист від засобів радіоелектронної боротьби.

Кілька місяців авіамоделісти збирали "Чаклунів" поштучно, але наприкінці 2022 року перейшли до серійного виробництва. За словами Дмитра Панченка, команда може випускати приблизно 200 одиниць на місяць.

Писали також, що ЗСУ вже отримали на озброєння сотні БПЛА "Чаклун". Конструкція літакового типу досить проста, щоб військові могли ремонтувати апарат і замінювати пошкоджені деталі прямо на полі бою. Водночас керувати такими дронами складніше, ніж мультикоптерами, тому операторам необхідно проходити спеціальне навчання. Втім, більшу частину часу "Чаклун" може літати в автономному режимі, проходячи маршрут запрограмованими контрольними точками.