Украинские дроны "Колдун" используют против ВС РФ: бойцы ВСУ показали как (видео)

БПЛА "Колдун" легко собираются, ремонтируются и обладают хорошей защитой от средств радиоэлектроной борьбы.

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Украинское добровольческое спецподразделение аэроразведки "Карлсон" показало работу отечественного разведывательного беспилотника "Колдун" на передовой. Видеоролик опубликован в социальной сети Facebook.

Аэроразведчики продемонстрировали, как собирают БПЛА "Колдун" по частям и подготавливают к выполнению боевых задач прямо в поле, куда комплекс доставили в специальном контейнере. После сборки бойцы запускают дрон самолетного типа в небо с рук, а затем управляют полетом при помощи специального контроллера с экраном. Приземляется "Колдун" тоже в поле, снижая высоту подобно самолету.

""Карлсоны" и "Колдуны" на передовой работают эффективно. Парни демонстрируют удобство использования беспилотника в условиях войны. Результаты ж этой работы очевидны, поэтому и сотрудничество наше плодотворное", — прокомментировали разработчики летательного аппарата.

Беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Колдун" разработали специалисты Федерации авиамодельного спорта Днепропетровской области уже после полномасштабного вторжения ВС РФ. Как рассказал руководитель команды Дмитрий Панченко, базовая модель ведет аэросъемку с высоты 350-400 метров, но не передает изображение с камеры оператору. Кадры в хорошем разрешении можно изучить уже после возвращения аппарата, а успех миссии обеспечивает хорошая защита от средств радиоэлектронной борьбы.

Несколько месяцев авиамоделисты собирали "Колдунов" поштучно, но в конце 2022 года перешли к серийному производству. По словам Дмитрия Панченко, команда может выпускать примерно по 200 единиц в месяц.

Писали также, ВСУ уже получили на вооружение сотни БПЛА "Колдун". Конструкция самолетного типа достаточно проста, чтобы военные могли ремонтировать аппарат и заменять поврежденные детали прямо на поле боя. В то же время, управлять такими дронами сложнее, чем мультикоптерами, поэтому операторам необходимо проходить специальное обучение. Впрочем, большую часть времени "Колдун" может летать в автономном режиме, проходя маршрут по запрограммированным контрольным точкам.