РЕБ не страшні: ЗСУ показали роботу "невидимого" українського дрона "Чаклун" (відео)

Безпілотник із Дніпра оснащений інерційною системою, що дозволяє літати навіть без супутникової навігації.

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Військовослужбовці зі 111 Бригади Територіальної оборони використовують на фронті дрон українського виробництва під назвою "Чаклун". Вони розповіли про переваги й особливості цього безпілотника у програмі "Є Питання ".

Безпілотний літак "Чаклун" виробляє у Дніпрі команда із Федерації авіамодельного спорту. Як розповів офіцер із позивним "Кріс", він зроблений дуже просто й добре підходить для операторів, які до цього ніколи не використовували дрони типу "літальне крило", і не мають належної підготовки для управління більш дорогими моделями, такими як "Фурія" або " Довбуш".

"Чаклун" має кілька особливостей, які виділив військовий. Одна з них — функція автономного польоту, коли дрон летить по заданих координатах на відстань до 50 км, враховуючи зворотний шлях, і знімає на камеру все, що відбувається внизу. Для цього апарат підключають до ноутбука за допомогою кабеля і програмують маршрут. Запускають "Чаклуна" з рук, а приземляють у ручному режимі за допомогою пульта.

Після повернення бійці ТрО дивляться і розшифровують записи, отримуючи цінні розвіддані. Головне завдання знайти стаціонарні цілі, які потім зможуть знищити засобами ураження.

"Ми бачимо те, що не можемо подивитися за допомогою звичайного "Мавіка". Ми дивимося зверху, відповідно, за посадку, куди залетіти не можемо", — зазначив "Кріс".

Корпус безпілотника виготовлений з пінополіуретану, що нагадує пінопласт — дуже легкий, але витривалий матеріал. Завдяки цьому "Чаклун" досить міцний, а його ремонт коштує дуже дешево. У носовій частині розташована ще одна камера, що показує, куди летить дрон, вона також допомагає відшукати апарат у разі втрати.

"Чаклун" називають "невидимим", оскільки російські комплекси РЕБ не можуть його засікати під час місії. Крім того, безпілотнику не страшні ворожі системи, які "заглушають" навігаційні сигнали, оскільки він летить за своїми внутрішніми показниками. Втім, технологія не є досконалою, і згодом БПЛА збивається з правильного шляху.

"Він літає на висоті, де ловить супутники, тому точно знає свою позицію. При цьому зчитує дані з іннерційної системи і калібрує її. Інерційна система не отримує жодних зовнішніх даних крім потоку повітря, відповідно він знає свою швидкість. Чим більше він літає, тим більше факторів, які він не вміє враховувати, і тим далі віддаляється від маршруту", — сказав офіцер ЗСУ.

Раніше роботу "Чаклуна" показав спецпідрозділ аеророзвідки "Карлсон". Бійці можуть збирати літак прямо в полі, легко переміщаючи з позиції на позицію в спеціальному контейнері.

Як розповів керівник команди розробників Дмитро Панченко, "Чаклун" літає на висоті 350-400 метрів і робить фото у хорошому дозволі. Наприкінці 2022 року розпочалося серійне виробництво цих дронів.