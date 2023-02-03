РЭБ не страшны: ВСУ показали работу "невидимого" украинского дрона "Колдун" (видео)

Беспилотник из Днепра оснащен инерционной системой, позволяющей летать даже без спутниковой навигации.

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Военнослужащие из 111 Бригады Территориальной обороны используют на фронте дрон украинского производства под названием "Колдун". Они рассказали о преимуществах и особенностях этого беспилотника в программе "Є Питання".

Беспилотный самолет "Колдун" производит в Днепре команда из Федерации авиамодельного спорта. Как рассказал офицер с позывным "Крис", он сделан очень просто и хорошо подходит для операторов, которые до этого никогда не использовали дроны типа "летающее крыло", и не имеют должной подготовки для управления более дорогими моделями, такими как "Фурия" или "Довбуш".

"Колдун" имеет несколько особенностей, которые выделил военный. Одна из них — функция автономного полета, когда дрон летит по заданным координатам на расстояние до 50 км, включая обратный путь, и снимает на камеру все, что происходит внизу. Для этого аппарат подключают к ноутбуку с помощью кабеля и программируют маршрут. Запускают "Колдуна" с рук, а приземляют в ручном режиме с помощью пульта.

После возвращения бойцы ТрО смотрят и расшифровывают записи, получая ценные разведданные. Главная задача — найти стационарные цели, которые потом смогут уничтожить средствами поражения.

"Мы видим то, что не можем посмотреть с помощью обычного "Мавика". Мы смотрим сверху, соответственно, за посадку, куда залететь не можем", — отметил "Крис".

Корпус беспилотника сделан из пенополиуретана, напоминающего пенопласт — очень легкого, но выносливого материала. Благодаря этому "Колдун" достаточно прочный, а его ремонт обходится очень дешево. В носовой части расположена еще одна камера, показывающая, куда летит дрон, она также помогает отыскать аппарат в случае его потери.

"Колдун" называют "невидимым", поскольку российские комплексы РЭБ не могут его засекать во время миссии. Кроме того, беспилотнику не страшны вражеские системы, "заглушающие" навигационные сигналы, поскольку он летит по своим внутренним показателям. Впрочем, технология не совершенна, и со временем БПЛА сбивается с правильного пути.

"Он летает на высоте, где ловит спутники, поэтому точно знает свою позицию. При этом считывает данные с иннерционной системы и калибрует ее. Инерционная система не получает никаких внешних данных кроме потока воздуха, соответственно, он знает свою скорость. Чем больше он летает, тем больше факторов, которые он не умеет учитывать, и тем дальше отдаляется от маршрута", — поделился офицер ВСУ.

Ранее работу "Колдуна" показало спецподразделение аэроразведки "Карлсон". Бойцы могут собирать самолет прямо в поле, без труда перемещая с позиции на позицию в специальном контейнере.

Как рассказал руководитель команды разработчиков Дмитрий Панченко, "Колдун" летает на высоте 350-400 метров и делает фотографии в хорошем разрешении. В конце 2022 года началось серийное производство этих дронов.