Военные получат универсальных боевых роботов TRX: какие задачи они смогут выполнять

Инженеры уверяют, что их платформа будет запускать ракеты, бороться с беспилотниками, подавлять связь и даже рыть траншеи.

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Компания General Dynamics Land Systems выиграла право участвовать в проекте армии США по разработке универсальной роботизированной платформы TRX, которую можно оснащать различными модулями для боевых и инженерных задач на поле боя. Об этом сообщает портал Defense Advancement.

На первом этапе участия компания создаст для военных два прототипа своей модульной боевой роботизированной машины TRX. Это 10-тонный гусеничный робот, который имеет самое лучшее в своем классе соотношение собственной массы и перевозимой полезной нагрузки — 1:1. Прототипы будут доставлены в армию к августу 2024 года для поддержки испытаний мобильности платформы и тренировок взаимодействия с солдатами.

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В General Dynamics Land Systems отмечают, что их боевой робот отличается высокой транспортабельностью и обеспечивает значительный рост, совместимость и модульность для широкого спектра будущих военных операций. Это достигается возможностью размещения самого широкого спектр различных модулей. Например, на платформу можно установить систему ПВО против дронов, ракетные установки, системы радиоэлектронной борьбы и датчики для разведки. Также робот очень пригодиться военным инженерам, ведь поддерживает установку различных погрузочных манипуляторов и ковшов.

Робот TRX можно оснастить различными инженерными манипуляторами Фото: General Dynamics

С точки зрения программного обеспечения TRX оснащен системой на основе искусственного интеллекта для лучшего взаимодействия с оператором и более четкого выполнения задач. Его мощность и относительно компактный размер делают его идеальной платформой для многоцелевой интеграции человека и машины на современном поле боя, утверждают инженеры. Гибридно-электрическая силовая установка позволяет платформе быть экономной и поддерживать движение как можно дольше.

Если нужно, TRX доставит бойцам боеприпасы и медикаменты Фото: General Dynamics

Однако, такие характеристики еще не означают, что General Dynamics Land Systems может почивать на лаврах. В борьбу за будущий контракт с Пентагоном на поставку боевых роботов включились конкуренты: компании McQ, Textron Systems Corporation и Oshkosh Defense. После этапа I компании будут соревноваться за участие в этапе II в финале которого, в 2025 году, будет выбрана лучшая роботизированная платформа, и девять прототипов будут испытывать во многих армейских подразделениях армии США и только после этого будет принято решение о закупке.

Роботизированная платформа TRX

Ранее Фокус писал, что Турция массово создает наземные дроны, чтобы повторить успех Bayraktar. В будущем турецкие боевые роботы понадобятся многим армиям, особенно на Ближнем Востоке, Кавказе, в Африке и Азии, считают эксперты.