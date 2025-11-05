Виробник ракети "Рута" показав успішну роботу системи ППО із зенітними дронами (фото)

Європейська компанія Destinus провела випробування своєї системи боротьби з дронами під назвою Hornet під час військових навчань в Іспанії.

Під час навчань Hornet успішно перехопив всі три цілі, продемонструвавши свою свою здатність ефективно реагувати на повітряні загрози у складних оперативних умовах. Про це пише портал Infodefensa.

Як зазначають у виданні, Hornet являє собою автономна систему, призначену для нейтралізації роїв дронів-камікадзе, розвідувальних літаків та некерованих ракет. Комплекс включає пускові установки для зенітних БПЛА та новітні датчики, за допомогою яких здійснюєтсья ідентифікація та відстеження цілі.

Дрон Hornet Фото: Destinus

За випробуванням Hornet спостерігали понад 70 іспанських військових, а також представники країн-членів НАТО та Європейського оборонного агентства. У майбутньому систему можна буде інтегрувати у ширші оборонні мережі.

Відео дня

Важливо

Знищує понад 20 БПЛА за хвилину: представлено найдешевший у світі бойовий лазер (фото)

Експерти порталу Defense Express також припустили, що система Hornet може таємно тестуватися або вже й використовуватися в Україні. Вони зазначили, що ще на початку 2024 року повідомлялася, що Сили оборони України отримуватимуть комплекси Hornet та ракето-дрони "Рута".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення об’ємів виробництва дронів-перехоплювачів, призначених для захисту від російських БПЛА.

Фокус також повідомляв, що французька компанія Alta Ares спільно з українськими інженерами запустила виробництво безпілотників-перехоплювачів.