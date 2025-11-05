Виробник ракети "Рута" показав успішну роботу системи ППО із зенітними дронами (фото)
Європейська компанія Destinus провела випробування своєї системи боротьби з дронами під назвою Hornet під час військових навчань в Іспанії.
Під час навчань Hornet успішно перехопив всі три цілі, продемонструвавши свою свою здатність ефективно реагувати на повітряні загрози у складних оперативних умовах. Про це пише портал Infodefensa.
Як зазначають у виданні, Hornet являє собою автономна систему, призначену для нейтралізації роїв дронів-камікадзе, розвідувальних літаків та некерованих ракет. Комплекс включає пускові установки для зенітних БПЛА та новітні датчики, за допомогою яких здійснюєтсья ідентифікація та відстеження цілі.
За випробуванням Hornet спостерігали понад 70 іспанських військових, а також представники країн-членів НАТО та Європейського оборонного агентства. У майбутньому систему можна буде інтегрувати у ширші оборонні мережі.
Експерти порталу Defense Express також припустили, що система Hornet може таємно тестуватися або вже й використовуватися в Україні. Вони зазначили, що ще на початку 2024 року повідомлялася, що Сили оборони України отримуватимуть комплекси Hornet та ракето-дрони "Рута".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення об’ємів виробництва дронів-перехоплювачів, призначених для захисту від російських БПЛА.
Фокус також повідомляв, що французька компанія Alta Ares спільно з українськими інженерами запустила виробництво безпілотників-перехоплювачів.