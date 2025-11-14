На фронті з'явилися нові дрони РФ з оптоволокном на 50 км: як з ними боротися, — Федоров

Збройні сили РФ почали застосовувати на фронті нові далекобійні БПЛА, захищені від радіоелектронного придушення, якими керують через оптоволоконний кабель. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, йдеться про FPV-дрони з дальністю дії до 50 км, що стало першим офіційним підтвердженням з боку Києва про фактичне використання подібних систем у бою.

Нові дрони вже впливають на українську логістику, оскільки їх неможливо придушити засобами РЕБ, які раніше ефективно обмежували застосування стандартних FPV-систем. Про це міністр розповів в інтерв'ю Business Insider.

Нові російські дрони фіксуються переважно на Донеччині, зокрема в районі Покровська, де тривають найбільш інтенсивні бойові дії. Російські зразки використовують котушки з тонким оптоволоконним кабелем, забезпечуючи стійкий зв'язок з оператором навіть в умовах щільної електронної боротьби.

"Оптико-волоконні дрони показали нам, що дрони, несприйнятливі до засобів радіоелектронної боротьби, справді становлять дуже серйозну загрозу для логістики та особового складу", — зазначив Федоров.

Особливості нових БПЛА

Оптоволоконні FPV-дрони раніше вважалися нішевою зброєю через обмеження за дальністю — від 10 до 25 км — і високу складність експлуатації. Однак діапазон у 50 км, зазначений українською стороною, значно перевершує відомі можливості подібних систем.

Водночас, як зазначив Федоров, ці дрони мають серйозні недоліки: крім ризику заплутування кабелю, велика вага котушки вимагає зменшення бойової частини дрона. Крім того, збільшення ваги робить безпілотники менш маневреними, через що вони стають більш вразливою ціллю для стрілецької зброї.

Федоров підкреслив, що Україна розробляє спеціалізовані дрони-перехоплювачі для нейтралізації російських оптоволоконних БПЛА і навіть експериментує з обривом оптоволоконних ліній. Міністр також повідомив, що поява таких систем стала "переломним" етапом, а наступною фазою війни стане масове застосування автономних ударних дронів, що використовують алгоритми ШІ для навігації та ураження цілей без участі оператора.

"Ми шукаємо контрзаходи, і це, ймовірно, призведе до того, що на полі бою дедалі більше використовуватимуть автономні дрони, які, як ми очікуємо і припускаємо, стануть наступним етапом у цій війні", — підсумував український чиновник.

Нагадаємо, бійці безпілотних систем "Чорна Стріла" почали використовувати новий дрон-перехоплювач для виявлення, переслідування і знищення російських безпілотників.