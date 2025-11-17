"Самое страшное — дроны на оптике": Сергей "Флеш" рассказал, как россияне разрушают инфраструктуру возле линии фронта

В нескольких километрах от линии фронта российская армия начинает разрушать всю инфраструктуру, из-за чего в большинстве мест уже нет электричества, а операторы мобильной связи перестают работать.

Россияне целенаправленно "выносят" все объекты у линии фронта, активно применяя управляемые авиационные бомбы (КАБ) и FPV-дроны. Об этом рассказал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Когда до линии фронта остается 10-12 километров, противник начинает выносить все объекты.... Электричества уже давно нет в большинстве мест, операторы мобильной связи тоже выключаются. Инфраструктура уничтожается КАБами и ФПВ", — отметил эксперт.

Перемещение на этих территориях таким образом усложняется и вызывает страх, утверждает "Флеш".

В случае, когда враг запускает по территории КАБы, остается мало времени на то, чтобы спрятаться, покинув открытую местность. За движением вражеских беспилотников, в частности БпЛА типа "Молния", приходится наблюдать через детекторы FPV, делится собственным опытом эксперт.

Відео дня

Едва ли не наибольшую опасность у линии фронта представляют дроны на оптоволокне, считает "Флеш".

"Самое страшное дроны на оптике, их не видно, а они есть. До 20 км летают", — рассказал он.

Когда же на участках есть остатки от объектов обеспечения мобильной связи, где можно встретить работающие генераторы и топливо, то не находится желающих это делать.

"Часто на объекте стоит даже генератор и топливо операторов мобильной связи. Бери запускай и дежурь. Желающих нет", — отметил эксперт.

Дроны на оптоволокне: в чем опасность

Россияне в войне с Украиной уже длительное время применяют беспилотники с оптоволокном. Как объяснял командир батальона беспилотных систем 12-й бригады НГУ "Азов" с позывным "Яс", оптоволоконная связь в БпЛА создает возможность проводить операции в режиме полного радиомолчания, а также сохранять управление даже в условиях сложного рельефа.

Такие беспилотники демонстрируют лучшую выживаемость в условиях работы РЭБ, отметил военный.

В сентябре Сергей "Флеш" сообщал, что ВС РФ начали применять дрон "Молния" с оптоволокном, предупредив о последствиях.

Напомним, 14 ноября министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью Business Insider, что россияне начали применять новые дроны с оптоволокном на 50 км.