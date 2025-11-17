"Найстрашніше — дрони на оптиці": Сергій "Флеш" розповів, як росіяни руйнують інфраструктуру біля лінії фронту

За кілька кілометрів від лінії фронту російська армія починає руйнувати всю інфраструктуру, через що у більшості місць вже немає електрики, а оператори мобільного зв'язку перестають працювати.

Росіяни цілеспрямовано "виносять" усі об'єкти біля лінії фронту, активно застосовуючи керовані авіаційні бомби (КАБ) та FPV-дрони. Про це розповів український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Коли до лінії фронту залишається 10-12 кілометрів, противник починає виносити всі об'єкти…. Електрики вже давно немає в більшості місць, оператори мобільного зв'язку теж вимикаються. Інфраструктура знищується КАБами і ФПВ", — зазначив експерт.

Переміщення на цих територіях у такий спосіб ускладнюється та викликає страх, стверджує "Флеш".

У випадку, коли ворог запускає по території КАБи, залишається мало часу на те, аби заховатися, покинувши відкриту місцевість. За рухом ворожих безпілотників, зокрема БпЛА типу "Молния", доводиться спостерігати через детектори FPV, ділиться власним досвідом експерт.

Чи не найбільшу небезпеку біля лінії фронту становлять дрони на оптоволокні, вважає "Флеш".

"Найстрашніше дрони на оптиці, їх не видно, а вони є. До 20 км літають", — розповів він.

Коли ж на ділянках є залишки від об'єктів забезпечення мобільного зв'язку, де можна натрапити на генератори, що працюють, та паливо, то не знаходиться охочих це робити.

"Часто на об'єкті стоїть навіть генератор і паливо операторів мобільного зв'язку. Бери запускай і чергуй. Бажаючих немає", — зазначив експерт.

Дрони на оптоволокні: у чому небезпека

Росіяни у війні з Україною вже тривалий час застосовують безпілотники з оптоволокном. Як пояснював командир батальйону безпілотних систем 12-ї бригади НГУ "Азов" з позивним "Яс", оптоволоконний зв'язок у БпЛА створює можливість проводити операції в режимі повного радіомовчання, а також зберігати управління навіть за умов складного рельєфу.

Такі безпілотники демонструють кращу виживаність в умовах роботи РЕБ, зазначив військовий.

У вересні Сергій "Флеш" повідомляв, що ЗС РФ почали застосовувати дрон "Молния" з оптоволокном, попередивши про наслідки.

Нагадаємо, 14 листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив в інтерв'ю Business Insider, що росіяни почали застосовувати нові дрони з оптоволокном на 50 км.