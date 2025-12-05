Як ЗСУ збивають дрони на оптоволокні, які не осліпиш і не заглушиш? (відео)

Дрони на оптоволокні Збройних сил Російської Федерації можуть пролетіти 50 км від лінії фронту і вдарити по вантажівці, яка везе боєприпаси чи пораненого українського бійця. Павутина з російських, а також українських, БпЛА вкриває поля та ліси. Як РФ здобула перевагу в оптоволокні та які методи боротьби пропонують військовослужбовці?

Перша інформація про появу дронів з оптоволокном з'явилась у мережі, орієнтовно, весною 2024 року. На полі бою виявили безпілотник, до якого росіяни прикріпили котушку з10-кілометровим оптоволокном. Переваги цих пристроїв проявилась влітку 2024 року під час серпневого прориву ЗСУ в Курській області й восени 2025 під Покровськом: дрони РФ на оптиці вистежують українську техніку, перерізають логістику та тримають дороги під вогневим контролем. Зі слів військовослужбовця та фахівця з радіоелектроніки Сергій Бескрестнов, "найстрашнішими" є дрони на оптиці, оскільки їх важко помітити, а вони запросто дістають на 20 км і більше. Фокус зібрав інформацію про оптоволоконні дрони, про участь Китаю у зростанні можливостей РФ і про те, як Україна може розв'язати цю проблему.

Дрони на оптоволокні - фахівці Dronarium про те, як використовувати та як боротись

Дрони на оптоволокні — характеристики й моделі

У листопаді 2025 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що ЗС РФ отримали оптоволоконні БпЛА з дальністю понад 50 км, хоч раніше вони діяли на дистанціях 10-25 км. На основі заяв Федорова, Бескрестнова, а також військових, які з'явились в сюжеті "Армія TV", можна виділити характеристики такого виду дронів:

не піддаються дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), тобто не падають при появі радіоперешкод;

не піддаються дії засобів радіоелектронної розвідки (РЕР), тобто противник не може запеленгувати оператора;

неможливо перехопити відеосигнал та сигнал керування;

довше працює батарея;

передають краще зображення оператору;

не залежить від радіогоризонту, який обмежує дальність,та від рельєфу місцевості;

дальність обмежується вагою котушки з кабелем;

волокно крихке та заплутується у перешкодах на шляху до цілі. Крім, невисока маневреність через вагу котушки, тому є вразливість для звичайної стрілецької зброї;

обмежений боєзаряд через вагу котушки.

"Дрон на оптоволокні не призначений, щоб робити 30-40 вильотів на день. Це один виліт і точний удар. Боротись дуже важко, поки тільки механічне ураження", — розповіла "Армія TV" ветеранка Тетяна "Руда", представниця школи операторів Dronarium.

Дрони на оптоволокні - як виглядає FPV з котушкою кабелю Фото: З відкритих джерел

У мережі можна відшукати назви деяких моделей дронів на оптоволокні, які використовуються на фронті. Наприклад, росіяни вихваляються безпілотниками "Князь Вандал Новгородский" (дальність 18-20 км), чи "Піранья-5"/"Піранья-10", чи "Ветерок" (до 25 км), чи "Скворец" (до 40 км). Українські військові та розробники називали моделі "Хижак REBOFF" (на 10-30 км), Black Widow Web 10 (на 5 км), Darts (до 20 км), "Громило" та багато інших. У квітні 2025 року Міноборони України повідомило про кодифікацію 40 дронів на оптоволокні. Також у розробці БпЛА на 100 км, яким займається компанія Fold.

Виробництво оптоволоконних дронів

Медіа The New York Times весною 2025 року написало, що РФ здобула перевагу у технологіях, оскільки Кремлю допомагає Пекін.

"Росія швидше масово впроваджує ці волоконно-оптичні обхідні шляхи, співпрацюючи з китайськими заводами для виробництва котушок кабелю. Україна має ширший асортимент нових розробок, але Росія має чисельну перевагу, здатну виготовляти їх швидше", — ідеться у статті.

The Wahington Post зауважило стрімке зростання поставок оптоволокна з Китаю у РФ у 2025 році: у травні-червні — 190 тис. і 200 тис. км відповідно, у серпні — 500 тис. км. Тим часом експорт в Україну стабільно нижчий — на рівні, орієнтовно, 115 км кабелю.

Дрони на оптоволокні - обсяги постачання кабелю з Китаю для РФ та України, 2021-25 роки Фото: Washington Post

Можливості України — 15 підприємств займаються розробкою оптоволоконних дронів, 20 виготовляють котушки, а оптоволокно — виключно імпортується.

Як боротись з дронами на оптоволокні ЗС РФ

Міністр Федоров та експерти у медіа озвучили кілька методів боротьби з дронами на оптоволокні, а Сили оборони додали ще один, стратегічного рівня.

Активні кінетичні — спеціалізовані дрони-перехоплювачі, стрілецька зброя (гвинтівки, кулемети тощо). Активні некінетичні — зброя, яка стріляє сітками ("сіткомет"). Пасивні механічні — засоби для обриву оптоволоконних кабелів, сітки навколо доріг і на техніці. Стратегічні — знищення заводів, які виробляють оптоволокно. Один з таких ударів відбувся у травні 2025 року: українські засоби ураження дістали підприємства у Саранську: "Саранськкабель" та "Оптиковолоконні системи".

Зі слів прикордонника з позивним "Ведучий" з бригади "Сталевий кордон" ДПСУ, найефективнішими виявили помпові рушниці та звичайні ножиці. З його слів, важкі БпЛА летять нижче і гірше маневрують, тому їх знешкоджують зі звичайних рушниць.

Дрони на оптоволокні - боєць "Ведучий" про те, як Сили оборони використовують нові БпЛА

Командувач СБС Роберт Бровді пояснив, що є ще один метод: розкладають дрон-радари, які виявляють безпілотники на оптоволокні, а потім по них відпрацьовує інший БпЛА з вибухівкою.

Зазначимо, 18 серпня Фокус опублікував переклад статті воєнного журналіста Пітера Сучіу, який пояснив, навіщо завод ім. Калашникова у РФ перекваліфікувався на виготовлення оптоволоконних дронів. Новий вид продукції російської збройного заводу — БпЛА "Квазімачта", який начебто може працювати 20 днів.

Нагадуємо, у листопаді українські військовослужбовці попередили про зростання кількості дронів-ждунів ЗС РФ: це FPV на оптоволокні, які ховаються біля дороги та вистежують техніку та бійців ЗСУ.