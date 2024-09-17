"Неповороткий, але дуже точний": у РФ розповіли про дрон "Князь Вандал Новгородський"

На кожні 10 пусків нового російського безпілотника припадає 1-2 обриви оптоволоконного кабелю, розповіли розробники.

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У Російській Федерації розробили FPV-дрон "Князь Вандал Новгородський", який працює на оптоволокні. Про новий безпілотник розповів гендиректор Науково-виробничого центру "Ушкуйник" Олексій Чадаєв в інтерв'ю ТАСС.

У публікації йдеться, що "Князь Вандал Новгородський" здобув популярність після застосування в Курській області. За словами виробника, російські військові вже запустили майже тисячу таких безпілотників.

"Один-два обриви на 10 пусків, будемо знижувати цей показник. Далі все залежить від оператора. Так, дрон важкий, неповороткий, оскільки несе на собі і котушку, і бойову частину, але, якщо пристосуватися, дуже точний", — стверджує Олексій Чадаєв.

Серед заявлених переваг БПЛА — висока якість зображення і несприйнятливість до дії засобів радіоелектронної боротьби. Виробник також розповів, що в лінійці вже є "Князь Вандал Новгородський" з тепловізором, а в майбутньому плануються "нестандартні" формфактори. Зокрема, подібні дрони можуть використовуватися для прифронтової логістики.

Нагадаємо, у серпні росіяни вперше показали відео застосування дронів "Князь Вандал Новгородський" на території Курської області, зазначивши, що частота кадрів при наближенні до землі перевищує 60 FPS.

Також повідомлялося, що німецька компанія HIGHCAT випробує на території України свій новий безпілотний літальний апарат HCX, який стійкий до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби, оскільки підтримує зв'язок через оптоволоконний кабель.