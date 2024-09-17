"Неповоротливый, но очень точный": в РФ рассказали о дроне "Князь Вандал Новгородский"

На каждые 10 пусков нового российского беспилотника приходится 1-2 обрыва оптоволоконного кабеля, рассказали разработчики.

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В Российской Федерации разработали FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский", который работает на оптоволокне. О новом беспилотнике рассказал гендиректор Научно-производительного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев в интервью ТАСС.

В публикации говорится, что "Князь Вандал Новгородский" получил известность после применения в Курской области. По словам производителя, российские военные уже запустили почти тысячу таких беспилотников.

"Один-два обрыва на 10 пусков, будем снижать этот показатель. Дальше все зависит от оператора. Да, дрон тяжелый, неповоротливый, поскольку несет на себе и катушку, и боевую часть, но, если приноровиться, очень точный", — утверждает Алексей Чадаев.

Среди заявленных преимуществ БПЛА – высокое качество изображения и невосприимчивость к действию средств радиоэлектронной борьбы. Производитель также рассказал, что в линейке уже есть "Князь Вандал Новгородский" с тепловизором, а будущем планируются "нестандартные" форм-факторы. В частности, подобные дроны могут использоваться для прифронтовой логистики.

Напомним, в августе россияне впервые показали видео применения дронов "Князь Вандал Новгородский" на территории Курской области, отметив, что частота кадров при приближении к земле превышает 60 FPS.

Также сообщалось, что немецкая компания HIGHCAT испытает на территории Украины свой новый беспилотный летательный аппарат HCX, который устойчив к действию вражеских средств радиоэлектронной борьбы, поскольку поддерживает связь через оптоволоконный кабель.