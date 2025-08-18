Дрони поруч з АК-47: чому найбільший збройний концерн РФ почав випускати оптоволоконні БпЛА

Бійці Збройних сил України показують поля, вкриті павутиною оптоволоконних дронів, які літають з одного боку фронту на інший. Тим часом українська влада затягує антидроновими сітками автотраси та вулиці населених пунктів, а відстань, на яку долітають оптоволоконні БпЛА, сягнула 20 км. Концерн "Калашников" Російської Федерації спеціалізується на стрілецькій зброї, наприклад, загальновідомий АК-47. На які нові вироби переорієнтували російські зброярі та які характеристики цих пристроїв?

Related video

Обидві сторони поточної війни в Україні все частіше використовують оптоволоконні дрони, які безпосередньо зв'язані з оператором і невразливі для засобів РЕБ.

Концерн "Калашников", який очолював легендарний радянський конструктор зброї Михайло Калашников, котрий прославився у всьому світі завдяки створенню автомата АК-47, продовжить виробляти стрілецьку зброю для російської армії та експортного ринку. Але цей державний виробник зброї вже освоїв й інші платформи, насамперед безпілотні авіаційні системи. Російська компанія наразі постачає вдосконалений дрон "Квазімачта" з можливістю "20-денного польоту" для підтримки так званої спеціальної військової операції Кремля в Україні.

Фокус переклав огляд журналіста Пітера Сучіу, який спеціалізується на військовій техніці та питаннях оборони. Огляд "Чому найвідоміший російський виробник зброї тепер виготовляє волоконно-оптичні дрони" з'явився на порталі National Interest.

Оптоволоконні дрони — модель "Квазімачта" РФ

На відміну від інших дронів, які літають всього кілька годин, розвідувальний БпЛА "Квазімачта", за повідомленнями, може залишатися в повітрі до 500 годин.

"Як правило, в такій безперервній роботі немає потреби. Зазвичай він працює протягом 24 годин. Тобто він ширяє в повітрі, потім оператор спускає його, щоб перевірити, чи все в порядку, чи потрібно замінити його дизельний генератор або провести інше технічне обслуговування", — розповів у понеділок державному інформаційному агентству ТАСС директор з експорту дронів і баражувальних боєприпасів концерну "Калашников" Леонід Рокеах.

За словами Рокеаха, дрон працює безперервно, а його живлення і передавання даних здійснюються через наземний кабель. Хоча кабель зменшує дальність дії БпЛА, розвідувальний трекер здатен контролювати периметр протягом тривалого часу. Крім того, дрон може в режимі онлайн передавати відеосигнал через оптичний та інфрачервоний діапазони на наземні термінали.

"Квазімачта" — найдосконаліший російський оптоволоконний дрон

Окрім "Квазімачти", концерн "Калашников" також рекламує можливості свого дрона "Князь Вандал Новгородський" (КВН). Цей оптоволоконний дрон був вперше застосований влітку минулого року в Курській області.

"Оптоволоконні дрони, якщо говорити про КВН, є перевіреним продуктом, — пояснив Алан Лушніков, генеральний директор "Калашникова". — Там працює дуже сильна команда, вони все організували і налагодили виробництво ще до нашого приходу. У нас із ними хороші відносини, ми реалізуємо кілька спільних проєктів. Але КВН — це вже усталений, успішний проєкт".

Оптоволоконні дрони — БпЛА "Квазімачта" РФ Фото: Концерн «Калашников»

Дрон "Князь Вандал" ЗС РФ

Відомий під назвою "Князь Вандал", дрон з видом від першої особи (FPV) застосовувався як баражувальний боєприпас (або "дрон-камікадзе") на полі бою в Україні. Він оснащений камерою, корисним навантаженням і котушкою оптичного кабелю довжиною в кілька кілометрів. Дрон використовувався для завдання ударів по українських оборонних лініях, включно з передовими позиціями і транспортними засобами.

Є інформація, що КВН заснований на китайському дроні Skywalker. Це ще раз підтверджує, що Пекін допомагав Москві в розробленні її платформ БпЛА.

Оптоволоконні дрони — БпЛА "Князь Вандал Новогородський" РФ Фото: З відкритих джерел

Росія й Україна роблять велику ставку на оптоволокно

Оптоволоконні дрони невразливі для РЕБ, оскільки не використовують радіохвилі — звичайний метод зв'язку між дронами та їх операторами. Їхній кабель може безперешкодно передавати дані з дуже високою швидкістю, водночас зберігаючи невразливість до перешкод з боку рельєфу місцевості або атмосфери.

Обидві сторони поточної війни в Україні все частіше застосовують оптоволоконні дрони. Однак, окрім обмежень по дальності, оптоволоконний кабель збільшує вагу БпЛА, що може вплинути на його корисне навантаження. Київ вже наростив виробництво власних оптоволоконних дронів, але однією з проблем є придбання оптоволоконних кабелів, які важко виготовити самостійно.

Зараз одним з найбільших виробників і експортерів оптоволоконних кабелів є Китай. Але виробничі потужності також знаходяться в США, Мексиці, Японії, Італії та Індії. На майбутньому полі бою оптоволоконний кабель може стати одним з найважливіших стратегічних ресурсів.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із 30-річним стажем, який опублікував понад 3200 статей у більш ніж чотирьох десятках журналів і на вебсайтах. Він висвітлює теми військової техніки, історії вогнепальної зброї, кібербезпеки, політики та міжнародних відносин. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Він проживає в Мічигані.