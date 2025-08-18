Дроны рядом с АК-47: почему крупнейший оружейный концерн РФ начал выпускать оптоволоконные БПЛА

Бойцы Вооруженных сил Украины показывают поля, покрытые паутиной оптоволоконных дронов, которые летают с одной стороны фронта на другую. Тем временем украинские власти затягивают антидроновими сетками автотрассы и улицы населенных пунктов, а расстояние, на которое долетают оптоволоконные БПЛА, достигло 20 км. Концерн "Калашников" Российской Федерации специализируется на стрелковом оружии, например, общеизвестный АК-47. На какие новые изделия переориентировались российские оружейники и каковы характеристики этих устройств?

Обе стороны текущей войны в Украине все чаще используют оптоволоконные дроны, которые напрямую связаны с оператором и неуязвимы для средств РЭБ.

Концерн "Калашников", который возглавлял легендарный советский конструктор оружия Михаил Калашников, прославившийся во всем мире благодаря созданию автомата АК-47, продолжит производить стрелковое оружие для российской армии и экспортного рынка. Но этот государственный производитель оружия уже освоил и другие платформы, в первую очередь беспилотные авиационные системы. Российская компания сейчас поставляет усовершенствованный дрон "Квазимачта" с возможностью "20-дневного полета" для поддержки так называемой специальной военной операции Кремля в Украине.

Фокус перевел обзор журналиста Питера Сучиу, который специализируется на военной технике и вопросах обороны. Обзор "Почему самый известный российский производитель оружия теперь производит волоконно-оптические дроны" появился на портале National Interest.

Оптоволоконные дроны — модель "Квазимачта" РФ

В отличие от других дронов, которые летают всего несколько часов, разведывательный БПЛА "Квазимачта", по сообщениям, может оставаться в воздухе до 500 часов.

"Как правило, в такой непрерывной работе нет необходимости. Обычно он работает в течение 24 часов. То есть он парит в воздухе, потом оператор спускает его, чтобы проверить, все ли в порядке, нужно ли заменить его дизельный генератор или провести другое техническое обслуживание", — рассказал в понедельник государственному информационному агентству ТАСС директор по экспорту дронов и барражирующих боеприпасов концерна "Калашников" Леонид Рокеах.

По словам Рокеаха, дрон работает непрерывно, а его питание и передача данных осуществляются через наземный кабель. Хотя кабель уменьшает дальность действия БПЛА, разведывательный трекер способен контролировать периметр в течение длительного времени. Кроме того, дрон может в режиме онлайн передавать видеосигнал через оптический и инфракрасный диапазоны на наземные терминалы.

"Квазимачта" — самый совершенный российский оптоволоконный дрон

Кроме "Квазимачты", концерн "Калашников" также рекламирует возможности своего дрона "Князь Вандал Новгородский" (КВН). Этот оптоволоконный дрон был впервые применен летом прошлого года в Курской области.

"Оптоволоконные дроны, если говорить о КВН, являются проверенным продуктом, — пояснил Алан Лушников, генеральный директор "Калашникова", — Там работает очень сильная команда, они все организовали и наладили производство еще до нашего прихода. У нас с ними хорошие отношения, мы реализуем несколько совместных проектов. Но КВН — это уже устоявшийся, успешный проект".

Оптоволоконные дроны — БПЛА "Квазимачта" РФ Фото: Концерн «Калашников»

Дрон "Князь Вандал" ВС РФ

Известный под названием "Князь Вандал", дрон с видом от первого лица (FPV) применялся как барражирующий боеприпас (или "дрон-камикадзе") на поле боя в Украине. Он оснащен камерой, полезной нагрузкой и катушкой оптического кабеля длиной в несколько километров. Дрон использовался для нанесения ударов по украинским оборонительным линиям, включая передовые позиции и транспортные средства.

Есть информация, что КВН основан на китайском дроне Skywalker. Это еще раз подтверждает, что Пекин помогал Москве в разработке ее платформ БПЛА.

Оптоволоконные дроны — БПЛА "Князь Вандал Новогородский" РФ Фото: Из открытых источников

Россия и Украина делают большую ставку на оптоволокно

Оптоволоконные дроны неуязвимы для РЭБ, поскольку не используют радиоволны — обычный метод связи между дронами и их операторами. Их кабель может беспрепятственно передавать данные с очень высокой скоростью, при этом сохраняя неуязвимость к помехам со стороны рельефа местности или атмосферы.

Обе стороны текущей войны в Украине все чаще применяют оптоволоконные дроны. Однако, кроме ограничений по дальности, оптоволоконный кабель увеличивает вес БПЛА, что может повлиять на его полезную нагрузку. Киев уже нарастил производство собственных оптоволоконных дронов, но одной из проблем является приобретение оптоволоконных кабелей, которые трудно изготовить самостоятельно.

Сейчас одним из крупнейших производителей и экспортеров оптоволоконных кабелей является Китай. Но производственные мощности также находятся в США, Мексике, Японии, Италии и Индии. На будущем поле боя оптоволоконный кабель может стать одним из важнейших стратегических ресурсов.

Об авторе

Питер Сучиу — журналист с 30-летним стажем, опубликовавший более 3200 статей в более чем четырех десятках журналов и на веб-сайтах. Он освещает темы военной техники, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политики и международных отношений. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Он проживает в Мичигане.