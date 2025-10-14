Китай поставив у Росію 500 000 км оптоволокна: скільки дронів з'явиться на фронті (інфографіка)

Китай надав Росії істотну допомогу в отриманні технологічної переваги у війні проти України, різко збільшивши влітку експорт ключових компонентів, що використовуються при виробництві оптоволоконних безпілотників.

Постачання оптоволоконних кабелів із Китаю в Росію зросли майже вдесятеро з липня до серпня 2025 року, досягнувши в серпні рекордного обсягу в 500 000 км. Про це пише The Washington Post.

Повідомляється, що паралельно збільшився й експорт літій-іонних акумуляторів, імовірно, використовуваних у дронах: у червні постачання досягли 54 млн доларів, а в серпні становили 47 млн доларів.

Аналітики зазначають, що саме завдяки цим компонентам Москва змогла розширити використання оптоволоконних FPV-дронів, керованих надтонкими кабелями довжиною до 19 кілометрів. Ці системи невразливі для засобів радіоелектронної боротьби, що робить їх особливо небезпечними для української оборони.

Динаміка поставок оптоволоконного кабелю з Китаю Фото: The Washington Post

Динаміка поставок літій-іонних акумуляторів з Китаю

"Це дуже важливо, це вирішальний фактор. Китайці відіграють тут велику роль, тому що саме тут вони готові та раді адаптувати свої виробничі лінії", — сказала з цього приводу співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень Катерина Бондар.

Згідно з даними видання, китайські компанії не тільки збільшили обсяг експорту, а й почали розробляти спеціалізовані компоненти для військового застосування, допомагаючи російським партнерам масштабувати виробництво безпілотників.

Постачання кабелів і батарей мають подвійне призначення, що ускладнює їх обмеження санкціями. Хоча Пекін заявляє про нейтралітет, його торгова статистика свідчить про протилежне — експорт у Росію зріс у десятки разів, у той час, як поставки тих самих товарів в Україну залишилися на мінімальному рівні.

Зазначимо, можна орієнтовно порахувати, на яку кількість дронів на оптоволокні ЗС РФ вистачить 500 000 км сировини. Наприклад, якщо йдеться про БПЛА на 15 км, то росіянам вистачить допомоги Китаю на приблизно 33 тисячі безпілотників, стійких до впливу РЕБ.

Раніше повідомлялося, що в Росії заявили про розробку технології, яка нібито дасть змогу дронам на оптоволоконному зв'язку долати набагато більші відстані. Йдеться про якийсь ретранслятор, який дасть змогу збільшити дальність дронів на оптоволокні в чотири рази.

Українські військові почали розгортати прості, але ефективні інженерні загородження, призначені для запобігання польотам безпілотників на оптоволокні в глибину українських позицій.