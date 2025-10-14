Китай поставил в Россию 500 000 км оптоволокна: сколько дронов появится на фронте (инфографика)
Китай оказал России существенную помощь в получении технологического преимущества в войне против Украины, резко увеличив летом экспорт ключевых компонентов, используемых при производстве оптоволоконных беспилотников.
Поставки оптоволоконных кабелей из Китая в Россию выросли почти в десять раз с июля по август 2025 года, достигнув в августе рекордного объема в 500 000 км. Об этом пишет The Washington Post.
Сообщается, что параллельно увеличился и экспорт литий-ионных аккумуляторов, вероятно, используемых в дронах: в июне поставки достигли 54 млн долларов, а в августе составили 47 млн долларов.
Аналитики отмечают, что именно благодаря этим компонентам Москва смогла расширить использование оптоволоконных FPV-дронов, управляемых по сверхтонким кабелям длиной до 19 километров. Эти системы неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы, что делает их особенно опасными для украинской обороны.
"Это очень важно, это решающий фактор. Китайцы играют здесь большую роль, потому что именно здесь они готовы и рады адаптировать свои производственные линии", — сказала по этому поводу сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катерина Бондарь.
Согласно данным издания, китайские компании не только увеличили объем экспорта, но и начали разрабатывать специализированные компоненты для военного применения, помогая российским партнерам масштабировать производство беспилотников.
Поставки кабелей и батарей имеют двойное назначение, что затрудняет их ограничение санкциями. Хотя Пекин заявляет о нейтралитете, его торговая статистика показывает противоположное — экспорт в Россию вырос в десятки раз, в то время как поставки тех же товаров в Украину остались на минимальном уровне.
Отметим, можно ориентировочно посчитать, на какое количество дронов на оптоволокне ВС РФ хватит 500 000 км сырья. Например, если идет речь о БПЛА на 15 км, то россиянам хватит помощи Китая на примерно 33 тысяч беспилотников, устойчивых к воздействию РЭБ.
Ранее сообщалось, что в России заявили о разработке технологии, которая якобы позволит дронам на оптоволоконной связи преодолевать гораздо большие расстояния. Речь идет о неком ретрансляторе, который позволит увеличить дальность дронов на оптоволокне в четыре раза.
Украинские военные начали развертывать простые, но эффективные инженерные заграждения, предназначенные для предотвращения полетов беспилотников на оптоволокне в глубину украинских позиций.