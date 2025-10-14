Китай поставил в Россию 500 000 км оптоволокна: сколько дронов появится на фронте (инфографика)

Китай оказал России существенную помощь в получении технологического преимущества в войне против Украины, резко увеличив летом экспорт ключевых компонентов, используемых при производстве оптоволоконных беспилотников.

Поставки оптоволоконных кабелей из Китая в Россию выросли почти в десять раз с июля по август 2025 года, достигнув в августе рекордного объема в 500 000 км. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что параллельно увеличился и экспорт литий-ионных аккумуляторов, вероятно, используемых в дронах: в июне поставки достигли 54 млн долларов, а в августе составили 47 млн долларов.

Аналитики отмечают, что именно благодаря этим компонентам Москва смогла расширить использование оптоволоконных FPV-дронов, управляемых по сверхтонким кабелям длиной до 19 километров. Эти системы неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы, что делает их особенно опасными для украинской обороны.

Динамика поставок оптоволоконного кабеля из Китая Фото: The Washington Post

Динамика поставок литий-ионных аккумуляторов из Китая

"Это очень важно, это решающий фактор. Китайцы играют здесь большую роль, потому что именно здесь они готовы и рады адаптировать свои производственные линии", — сказала по этому поводу сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катерина Бондарь.

Согласно данным издания, китайские компании не только увеличили объем экспорта, но и начали разрабатывать специализированные компоненты для военного применения, помогая российским партнерам масштабировать производство беспилотников.

Поставки кабелей и батарей имеют двойное назначение, что затрудняет их ограничение санкциями. Хотя Пекин заявляет о нейтралитете, его торговая статистика показывает противоположное — экспорт в Россию вырос в десятки раз, в то время как поставки тех же товаров в Украину остались на минимальном уровне.

Отметим, можно ориентировочно посчитать, на какое количество дронов на оптоволокне ВС РФ хватит 500 000 км сырья. Например, если идет речь о БПЛА на 15 км, то россиянам хватит помощи Китая на примерно 33 тысяч беспилотников, устойчивых к воздействию РЭБ.

Ранее сообщалось, что в России заявили о разработке технологии, которая якобы позволит дронам на оптоволоконной связи преодолевать гораздо большие расстояния. Речь идет о неком ретрансляторе, который позволит увеличить дальность дронов на оптоволокне в четыре раза.

Украинские военные начали развертывать простые, но эффективные инженерные заграждения, предназначенные для предотвращения полетов беспилотников на оптоволокне в глубину украинских позиций.