Бойцы ВСУ придумали решение против оптоволоконных дронов: как это работает (видео)

Украинские военные начали развертывать простые, но эффективные инженерные заграждения, предназначенные для предотвращения полетов оптоволоконных беспилотников в глубину украинских позиций.

Впервые кадры с одной из таких систем обнародовал российский блогер "Рамзай", передает "Милитарный". По мнению аналитиков, данная идея минималистична: вдоль охраняемой линии устанавливается конструкция с опорами для колючей проволоки, которая закрепляется на вращающемся механическом блоке. Когда по земле проходит оптоволоконный кабель, натянутая проволока перехватывает его и, за счет вращения, обрывает канатную оптику — тем самым лишая дрон постоянной, защищенной от РЭБ, линии связи с оператором.

Дроны с оптоволокном - вариант решения в тылу или на линии фронта

На опубликованном фрагменте украинский военнослужащий объясняет, что заграждение имеет протяженность 150 метров, питается от аккумулятора и управляется небольшим контроллером: он совершает обороты с минутной паузой каждую минуту, таким образом работая по 12 часов в сутки.

По мнению специалистов, изобретение носит явно локальный характер, поскольку необходимость ручной установки ограничивает применение таких полос на передовой, однако именно в тылу и на маршрутах снабжения оно может оказаться критичным. Ведь именно оптоволоконные беспилотники стали одним из главных препятствий для подвоза припасов и ротации личного состава — за счет устойчивой связи в условиях РЭБ они способны доставлять боеприпасы и пополнять "карманы" окруженных подразделений.

Также аналитики добавили, что тенденции к увеличению дальности полета БПЛА с оптоволокном только увеличиваются. Так в сентябре россияне испытали FPV-дрон самолетного типа "Молния-2", которая оснащена 40-километровой катушкой.

В ответ предпринимаются меры на основе достаточно простых инженерных решений, благодаря которым эффективность российских беспилотников, очевидно, снижается.

Напомним, украинский оборонный кластер Brave1 провел испытания оптоволоконных дронов с увеличенной дальностью. В частности, был протестирован беспилотник типа "крыло", который использует оптоволоконный канал связи, что позволяет поражать объекты противника на дальности до 40 км.

Недавно в водах Краснодарского края обнаружили украинские FPV-дроны с камерой от первого лица, использующие оптоволоконные кабели для обхода радиоэлектронных помех. Данные беспилотники использовались в ходе атак на объекты противника в Туапсе и Новороссийске.