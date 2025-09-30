Бійці ЗСУ придумали рішення проти оптоволоконних дронів: як це працює (відео)

Українські військові почали розгортати прості, але ефективні інженерні загородження, призначені для запобігання польотам оптоволоконних безпілотників у глибину українських позицій.

Related video

Вперше кадри з однієї з таких систем оприлюднив російський блогер "Рамзай", передає "Мілітарний". На думку аналітиків, ця ідея мінімалістична: уздовж лінії, що охороняється, встановлюють конструкцію з опорами для колючого дроту, який закріплюють на механічному блоці, що обертається. Коли по землі проходить оптоволоконний кабель, натягнутий дріт перехоплює його і, за рахунок обертання, обриває канатну оптику — тим самим позбавляючи дрон постійної, захищеної від РЕБ, лінії зв'язку з оператором.

Дрони з оптоволокном — варіант рішення в тилу або на лінії фронту

На опублікованому фрагменті український військовослужбовець пояснює, що загородження має протяжність 150 метрів, живиться від акумулятора і керується невеликим контролером: він здійснює оберти з хвилинною паузою щохвилини, таким чином працюючи по 12 годин на добу.

На думку фахівців, винахід має явно локальний характер, оскільки необхідність ручного встановлення обмежує застосування таких смуг на передовій, однак саме в тилу і на маршрутах постачання він може виявитися критичним. Адже саме оптоволоконні безпілотники стали однією з головних перешкод для підвезення припасів і ротації особового складу — завдяки стійкому зв'язку в умовах РЕБ вони здатні доставляти боєприпаси і поповнювати "кишені" оточених підрозділів.

Також аналітики додали, що тенденції до збільшення дальності польоту БПЛА з оптоволокном тільки збільшуються. Так у вересні росіяни випробували FPV-дрон літакового типу "Молния-2", яка оснащена 40-кілометровою котушкою.

У відповідь вживаються заходи на основі досить простих інженерних рішень, завдяки яким ефективність російських безпілотників, очевидно, знижується.

Нагадаємо, український оборонний кластер Brave1 провів випробування оптоволоконних дронів зі збільшеною дальністю. Зокрема, було протестовано безпілотник типу "крило", який використовує оптоволоконний канал зв'язку, що дає змогу уражати об'єкти противника на дальності до 40 км.

Нещодавно у водах Краснодарського краю виявили українські FPV-дрони з камерою від першої особи, що використовують оптоволоконні кабелі для обходу радіоелектронних перешкод. Ці безпілотники використовували під час атак на об'єкти противника в Туапсе і Новоросійську.