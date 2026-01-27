Отложенная война: что будет, если Украина согласится на полный выход из Донбасса

Требование РФ о выводе ВСУ с Донбасса несет еще один системный риск, о котором стоит говорить прямо. И о котором почему-то забывают адепты "простых решений" — отдадим Донбасс, и война сразу завершится.

Представим гипотетический сценарий.

ВСУ выходят из Донбасса и вступает в силу соглашение о прекращении огня. Далее запускается переговорный процесс по "мирному договору", в рамках которого начинают обсуждаться:

будущий статус Украины;

численность и структура Вооруженных сил;

членство в оборонных и политических союзах.

Параллельно Россия неизбежно начнет педалировать так называемые "гуманитарные вопросы":

статус русского языка как второго государственного;

возвращение РПЦ как инструмента влияния;

ревизия гуманитарной политики (Пушкин, Булгаков и другие маркеры "русского мира");

расширение политических прав пророссийских сил в политическом поле Украины.

Именно в этот период Украина по Конституции должна пройти через президентские и парламентские выборы.

Ключевая ловушка здесь в следующем: если переговоры затягиваются или заходят в тупик, Россия в любой момент возобновляет войну. Но уже с позиций полного контроля над Донбассом.

Это создает сразу несколько критических рисков.

Стратегический

РФ получает выгодный плацдарм для дальнейшего наступления и постоянного военного давления. Образуется риск оперативного прорыва. Ведь обострение будет начинаться с более коротких дистанций до оперативно важных объектов и с лучшей концентрацией сил противника.

Военный

Потеря укрепленного района, глубины обороны и времени на реагирование. Кроме того, враг получает время и пространство для дооборудования позиций, минирования, создания глубоко эшелонированной обороны и накопления резервов без давления со стороны ВСУ.

Психологический эффект на войска и тыл

Отход без военного поражения деморализует личный состав и создает ощущение временности любых решений, что прямо влияет на устойчивость обороны в будущем. А длительная "пауза" снижает уровень слаженности подразделений, притупляет боевые навыки и затрудняет быстрое возвращение к полномасштабным действиям.

Политический

Переговоры и выборы под шантажом возобновления войны.

Гуманитарно-идеологический

Навязывание внутренних решений под внешним контролем.

Международный

Формирование образа Украины как стороны, которая "пошла на уступки", но "не выполнила договоренности".

Безопасностный в долгосрочной перспективе

Фиксация сценария отложенной войны с худших стартовых позиций.

Именно поэтому вариант "выйти из Донбасса ради мира" — это не компромисс и не деэскалация. Это отложенная война с худшими условиями, большими рисками и значительно более высокой ценой.

И именно поэтому этот вариант не является вариантом.

