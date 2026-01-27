Отложенная война: что будет, если Украина согласится на полный выход из Донбасса
Если уступить России Донбасс без боя, как она сейчас требует, это не избавит Украину от войны, как думают сторонники простых решений, утверждает военнослужащий ВСУ Виктор Таран. Он рисует вполне реалистичный сценарий быстрого возобновления боевых действий — только уже с более выгодных для врага рубежей.
Требование РФ о выводе ВСУ с Донбасса несет еще один системный риск, о котором стоит говорить прямо. И о котором почему-то забывают адепты "простых решений" — отдадим Донбасс, и война сразу завершится.
Представим гипотетический сценарий.
ВСУ выходят из Донбасса и вступает в силу соглашение о прекращении огня. Далее запускается переговорный процесс по "мирному договору", в рамках которого начинают обсуждаться:
- будущий статус Украины;
- численность и структура Вооруженных сил;
- членство в оборонных и политических союзах.
Параллельно Россия неизбежно начнет педалировать так называемые "гуманитарные вопросы":
- статус русского языка как второго государственного;
- возвращение РПЦ как инструмента влияния;
- ревизия гуманитарной политики (Пушкин, Булгаков и другие маркеры "русского мира");
- расширение политических прав пророссийских сил в политическом поле Украины.
Именно в этот период Украина по Конституции должна пройти через президентские и парламентские выборы.
Ключевая ловушка здесь в следующем: если переговоры затягиваются или заходят в тупик, Россия в любой момент возобновляет войну. Но уже с позиций полного контроля над Донбассом.Важно
Это создает сразу несколько критических рисков.
Стратегический
РФ получает выгодный плацдарм для дальнейшего наступления и постоянного военного давления. Образуется риск оперативного прорыва. Ведь обострение будет начинаться с более коротких дистанций до оперативно важных объектов и с лучшей концентрацией сил противника.
Военный
Потеря укрепленного района, глубины обороны и времени на реагирование. Кроме того, враг получает время и пространство для дооборудования позиций, минирования, создания глубоко эшелонированной обороны и накопления резервов без давления со стороны ВСУ.
Психологический эффект на войска и тыл
Отход без военного поражения деморализует личный состав и создает ощущение временности любых решений, что прямо влияет на устойчивость обороны в будущем. А длительная "пауза" снижает уровень слаженности подразделений, притупляет боевые навыки и затрудняет быстрое возвращение к полномасштабным действиям.
Политический
Переговоры и выборы под шантажом возобновления войны.
Гуманитарно-идеологический
Навязывание внутренних решений под внешним контролем.
Международный
Формирование образа Украины как стороны, которая "пошла на уступки", но "не выполнила договоренности".
Безопасностный в долгосрочной перспективе
Фиксация сценария отложенной войны с худших стартовых позиций.
Именно поэтому вариант "выйти из Донбасса ради мира" — это не компромисс и не деэскалация. Это отложенная война с худшими условиями, большими рисками и значительно более высокой ценой.
И именно поэтому этот вариант не является вариантом.
