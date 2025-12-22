Расстреляли — и забыли: почему все знают Булгакова, а не настоящих национальных писателей и поэтов

Сторонники Булгакова доказывают, что его произведения все читали, а украинских писателей такого уровня никогда не было.

Очень дискуссионный тезис, который разбивается простым доказательством. Знаете почему Булгаков был популярным в отличие от украинских писателей? Все просто — потому что русские-коммунисты расстреливали и убивали украинских писателей и поэтов.

Одним из таких был Валерьян Пидмогильный, творчество которого напрямую связано с Подолом. Он здесь жил, творил, описывал Подол в своем романе "Город."

Но его произведения, к сожалению, украинцы не читали. Потому что в отличие от Булгакова, он реально был запрещен.

Відео дня

Поэтому цените и уважайте своих писателей и поэтов.

А вместо Булгакова стоит поставить памятник Подмогильному. Тем более, в Киеве нет ни одного памятника этому выдающемуся украинцу.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно