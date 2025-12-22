Расстреляли — и забыли: почему все знают Булгакова, а не настоящих национальных писателей и поэтов
Споры вокруг памятника Булгакову в Киеве вспыхнули с новой силой — сторонники разных точек зрения снова сошлись не на шутку. Вот одна из позиций — ее защищает блогер Виктор Таран, который убежден: украинцам нужно знать и чтить украинских писателей и поэтов, которые были реально запрещены в СССР, а некоторые и расстреляны.
Сторонники Булгакова доказывают, что его произведения все читали, а украинских писателей такого уровня никогда не было.
Очень дискуссионный тезис, который разбивается простым доказательством. Знаете почему Булгаков был популярным в отличие от украинских писателей? Все просто — потому что русские-коммунисты расстреливали и убивали украинских писателей и поэтов.
Одним из таких был Валерьян Пидмогильный, творчество которого напрямую связано с Подолом. Он здесь жил, творил, описывал Подол в своем романе "Город."
Но его произведения, к сожалению, украинцы не читали. Потому что в отличие от Булгакова, он реально был запрещен.
Поэтому цените и уважайте своих писателей и поэтов.
А вместо Булгакова стоит поставить памятник Подмогильному. Тем более, в Киеве нет ни одного памятника этому выдающемуся украинцу.
