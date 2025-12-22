Дело даже не в Булгакове: что оказалось самым важным в дискуссии о памятнике писателю
Споры вокруг памятника Булгакову в Киеве вспыхнули с новой силой — сторонники разных точек зрения снова сошлись не на шутку. Вот одна из позиций — ее защищает политик Алексей Кучеренко, который убежден: никто в свободной Украине не имеет права навязывать свое мнение всей стране, даже если он — чистый этнический украинец.
Если откровенно — в ситуации с "памятником Булгакову" и дальнейшей "дискуссии" вокруг этого для меня главное не памятник и не Булгаков.
Главное, чтобы в Украине ни одному гражданину страны не могло даже в страшном сне присниться, что он имеет какое-то исключительное право менторским тоном и директивно навязывать свои мысли и свои оценки любому другому гражданину Украины.
Даже если он напишет у себя на аватарке, что он "украинец, этнический, чистокровный", да еще и из самого Львова, как это пытался сделать в "дискуссии" со мной один гражданин.
Даже в голову не пускайте к себе такую ересь, господа!
Даже если вам кажется, что ваши мысли "суперумные" и "гиперпатриотические"!Важно
Потому что практика показывает, что обычно это далеко не так и они очень часто являются очень вредными и разрушительными для страны.
Украина — это наша общая страна, мы все Украинцы!
Здесь будут действовать законы и процедуры, которые действуют в цивилизованном мире.
Другое дело, что в период войны законы военного времени могут быть более жесткими, и это, к сожалению, нормально.
Просто выбросьте из головы свою условную "эксклюзивность" и "директивность" — просто спокойно объясняйте свои глубинные мысли и отстаивайте их в спокойной дискуссии. Если есть время и вдохновение конечно.
А если нет — то и не отстаивайте.
И все будет хорошо!
Всем хорошего дня!
