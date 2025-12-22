Дело даже не в Булгакове: что оказалось самым важным в дискуссии о памятнике писателю

Если откровенно — в ситуации с "памятником Булгакову" и дальнейшей "дискуссии" вокруг этого для меня главное не памятник и не Булгаков.

Главное, чтобы в Украине ни одному гражданину страны не могло даже в страшном сне присниться, что он имеет какое-то исключительное право менторским тоном и директивно навязывать свои мысли и свои оценки любому другому гражданину Украины.

Даже если он напишет у себя на аватарке, что он "украинец, этнический, чистокровный", да еще и из самого Львова, как это пытался сделать в "дискуссии" со мной один гражданин.

Даже в голову не пускайте к себе такую ересь, господа!

Даже если вам кажется, что ваши мысли "суперумные" и "гиперпатриотические"!

Потому что практика показывает, что обычно это далеко не так и они очень часто являются очень вредными и разрушительными для страны.

Украина — это наша общая страна, мы все Украинцы!

Здесь будут действовать законы и процедуры, которые действуют в цивилизованном мире.

Другое дело, что в период войны законы военного времени могут быть более жесткими, и это, к сожалению, нормально.

Просто выбросьте из головы свою условную "эксклюзивность" и "директивность" — просто спокойно объясняйте свои глубинные мысли и отстаивайте их в спокойной дискуссии. Если есть время и вдохновение конечно.

А если нет — то и не отстаивайте.

И все будет хорошо!

Всем хорошего дня!

