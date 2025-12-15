Уязвимое место энергосетей: справится ли Украина с атаками РФ на подстанции этой зимой

Там, где есть второй уровень укрытий, он очень неплохо защищает ТРАНСФОРМАТОРЫ!

Поскольку трансформатор — это компактное устройство, именно его укрывают "саркофагом". Но подстанция — это не только трансформаторы, это еще "открытое распределительное устройство" (ОРУ по старому названию).

ОРУ подстанция (открытое распределительное устройство) — это часть электрической подстанции, где все высоковольтное оборудование (выключатели, разъединители, трансформаторы тока/напряжения, шины) размещается на открытом воздухе на металлических конструкциях для приема, распределения и преобразования электроэнергии, что отличается от закрытых распределительных устройств (ЗРУ), которые находятся в помещениях.

Образец на фото.

Защитить их инженерно от ракет невозможно, от БПЛА — практически невозможно. Единицы из них закрыты, можно ли было их всех зарыть под землю — практика показала, что нет. Поэтому они разрушаются в первую очередь — от ракет, взрывной волны, кассетных зарядов, БПЛА.

Удары были именно по этому оборудованию — пострадали подстанции "Укрэнерго". В Одесской области они пострадали сильнее всего — именно поэтому в Одессе сейчас большие проблемы со светом, водоснабжением и канализацией.

Удар был самым мощным с начала войны.

Поскольку многие "связи" в единой энергосистеме сейчас потеряно — сеть не может принять и передать сгенерированную электроэнергию. Так, например, сейчас остановлено 1 и разгружено несколько блоков АЭС.

Идут ремонты и оперативное оживление пострадавших регионов через альтернативные связи. На это требуется определенное время, хотя энергетики "Укрэнерго" и облэнерго делают свою работу очень профессионально и оперативно.

Повторюсь — все это подлежит восстановлению, главный фактор — это время и запчасти.

Относительно запасных частей — их хватает. Манипуляции здесь излишни.

Как-то так. Держимся.

