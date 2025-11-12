"Есть не на всех": экс-глава "Укрэнерго" рассказал, насколько защищены энергообъекты в Украине

Защита от "шахедов" есть не на всех энергетических объектах Украины, ведь некоторые из них очень большие, однако несколько десятков трансформаторов на подстанциях "Укрэнерго" все же защищены.

В то же время на всех других объектах энергетики, в частности подстанциях облэнерго или подстанциях при тепловых и атомных электростанциях такой защиты нет до сих пор, рассказал в интервью Radio NV глава "Укрэнерго" в 2020-2024 годах Владимир Кудрицкий.

"Антишахедная защита есть не на всех энергообъектах, потому что они очень большие...Я вам могу сообщить, что по состоянию на сейчас, это информация из публичных источников, "Укрэнерго" вместе с Агентством восстановления на подстанциях "Укрэнерго" защищено 74 или 75 трансформаторов, построено больших укрытий, которые на своей странице показывал вице-премьер Алексей Кулеба. Таких укрытий построено более 70 на объектах "Укрэнерго", — сказал Кудрицкий.

По его словам, на момент его увольнения в 2024 году на всех других объектах энергетики, включая объекты "Укрзализныци", не было построено ни одного антишахедного укрытия, несмотря на то, что средства на это выделяются.

"Только в прошлом 2024 году государство выделило компании Центрэнерго деньги на защиту трансформаторов от шахедов. Это публичная информация, я здесь не выдам никакого секрета. В прошлом году такая компания как "Энергоатом" начала строить антишахедные укрытия на своих объектах и объявила тендеры в Prozorro. А сегодня мы видели записи разговоров этих теневых кураторов Энергоатома между собой, и они как раз обсуждали, вообще нужно ли эту антишахетную защиту строить, и взять ли им 10 или 15% отката из бюджета построения этой защиты", — отметил Кудрицкий.

Он также подчеркнул, что в октябре Координационный штаб начал процесс строительства более сотни защитных укрытий над различными объектами энергетики и критической инфраструктуры.

"Почему только сейчас, а не в 2023 году — это тоже большой вопрос", — подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, в этом же интервью Владимир Кудрицкий заявил, что министр энергетики Герман Галущенко пытался завести в менеджмент "Укрэнерго" людей Деркача.

