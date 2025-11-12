"Є не на всіх": ексочільник "Укренерго" розповів, наскільки захищені енергооб'єкти в Україні

Захист від "шахедів" є не на всіх енергетичних об'єктах України, адже деякі з них дуже великі, проте кілька десятків трансформаторів на підстанціях "Укренерго" все ж таки захищені.

Водночас на усіх інших об'єктах енергетики, зокрема підстанціях обленерго чи підстанціях при теплових та атомних електростанціях такого захисту немає досі, розповів в інтерв'ю Radio NV очільник "Укренерго" у 2020−2024 роках Володимир Кудрицький.

"Антишахедний захист є не на всіх енергооб'єктах, бо вони дуже великі…Я вам можу повідомити, що станом на зараз, це інформація з публічних джерел, "Укренерго" разом із Агентством відновлення на підстанціях "Укренерго" захищено 74 чи 75 трансформаторів, побудовано великих укриттів, які на своїй сторінці показував віцепрем'єр Олексій Кулеба. Таких укриттів побудовано понад 70 на об'єктах "Укренерго", — сказав Кудрицький.

За його словами, на момент його звільнення у 2024 році на всіх інших об'єктах енергетики, включно з об'єктами "Укрзалізниці", не було збудовано жодного антишахедного укриття, попри те, що кошти на це виділяються.

"Тільки минулого 2024 року держава виділила компанії Центренерго гроші на захист трансформаторів від шахедів. Це публічна інформація, я тут не видам ніякого секрету. Минулого року така компанія як "Енергоатом" почала будувати антишахедні укриття на своїх об'єктах і оголосила тендери в Prozorro. А сьогодні ми бачили записи розмов цих тіньових кураторів Енергоатому між собою, і вони якраз обговорювали, чи взагалі потрібно цей антишахедний захист будувати, і чи взяти їм 10, чи 15% відкату з бюджету побудови цього захисту", — зазначив Кудрицький.

Він також підкреслив, що у жовтні Координаційний штаб почав процес будівництва більше сотні захисних укриттів над різними об'єктами енергетики та критичної інфраструктури.

"Чому тільки зараз, а не 2023 року — це теж велике питання", — наголосив Кудрицький.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Володимир Кудрицький заявив, що міністр енергетики Герман Галущенко намагався завести в менеджмент "Укренерго" людей Деркача.

30 жовтня ексглава "Укренерго" Володимир Кудрицький вийшов із СІЗО.