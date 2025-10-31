Гражданская безопасность под угрозой: как бандиты могут использовать военные дроны против мирных людей

То, о чем мы неоднократно предупреждали, наступило. FPV-дроны и боевые беспилотники вышли с поля боя на улицы городов и оказались в руках преступников. Технологии, которыми играли дети, плавно перешли сначала к военным, а теперь доступны криминальным структурам.

Это все может кардинально изменить картину общественной безопасности на улицах городов мира.

Бразилия

В Рио-де-Жанейро вспыхнули масштабные бои между правительством и наркокартелями. По данным The Guardian, погибли по меньшей мере 80 человек, среди них гражданские. Город фактически парализован: баррикады, сожженные автобусы, заблокированные улицы. Картели, которые контролируют до 70% наркоторговли, объявили собственный "локдаун" в ответ на полицейскую операцию.

Впервые зафиксировано применение FPV-дронов, которые картели используют для блокирования районов и атак полицейских

Поэтому технология, которая изменила войну, переходит в сферу криминального насилия.

Ради объективности, начиная с 2023 года предупреждал: нас ждут непростые времена, и надо готовиться к "антидронной борьбе" на улицах городов.

Поэтому есть большой риск, что через два-три года (а в странах с более слабыми институтами и быстрее) FPV-дроны могут стать инструментом социальных и политических сдвигов.

Бразилия — лишь первая ласточка

Подобные риски вскоре коснутся Украины и развитых стран. Доступность дронов и учебных материалов делает широкую диффузию этой технологии неизбежной. Сценарии, которые сейчас реализуются в Рио, могут повториться в других городских средах с разной интенсивностью.

Украинцам, которые первыми это почувствуют, нужно срочно готовиться к новым реалиям. А для этого систематически повышать навыки выживания. Пройти курсы первой помощи, гражданской самообороны и базовой противодронной осведомленности. В частности — основы РЭБ/РЭР и технологии, как выявлять дроны.

Создавать и способствовать развитию местных общественных систем безопасности.

И самое главное — продвигать правовое урегулирование вопросов владения и использования оружия. Без этого мы скоро можем оказаться беззащитными на улицах собственных городов.

И угрозой будут не только россияне, но и местные бандиты.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

