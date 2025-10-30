"Они сами решают": дроны выполнили невиданную операцию без оператора (видео)

Ученые из Делфтского технического университета в Нидерландах разработали алгоритм, который позволяет нескольким автономным беспилотникам работать вместе для транспортировки тяжелых грузов даже в условиях сильного ветра.

Исследователи создали собственные квадрокоптеры и испытали их в контролируемой лабораторной среде. Новый алгоритм позволил дронам адаптироваться к изменениям полезной нагрузки и компенсировал внешние силы без датчиков на самом грузе, пишет Tech Xplore.

Испытания нового алгоритма для БПЛА

В разработанной учеными системе несколько БПЛА были соединены с полезной нагрузкой с помощью кабелей. Регулируя свое положение в режиме реального времени, беспилотники не просто несли тяжелый объект, но и контролировали его положение.

"Мы использовали до четырех дронов одновременно, добавляли препятствия, имитировали ветер с помощью вентилятора и даже использовали подвижную полезную нагрузку, такую как баскетбольный мяч, для проверки динамических реакций", — рассказал один из авторов исследования Сихао Сун.

По словам исследователей, разработка успешно прошла все испытания. Более того, упомянутые дроны являются автономными, поэтому им нужно лишь указать пункт назначения, после чего они ориентируются самостоятельно, учитывая препятствия и преграды на пути.

"Вы просто говорите им, куда идти, а они сами решают другие вопросы", — подчеркнул Сан.

Система пока использует внешние камеры захвата движения для тестирования в помещении, поэтому ее пока нельзя использовать в реальных миссиях. Однако разработчики собираются адаптировать технологию к реальному развертыванию в поисково-спасательных операциях, сельском хозяйстве и строительстве.

Напомним, ученые из Университета Вестлейк и Университета Лафборо разработали систему FlyingToolbox, которая позволяет дронам работать в непосредственной близости и обмениваться инструментами во время полета.

Фокус также сообщал, что израильская компания Robotican выпустила гибридный дрон Rooster с высокоточной боевой частью, предназначенный для боевых действий в замкнутых городских и подземных условиях.