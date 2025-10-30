"Вони самі вирішують": дрони виконали небачену операцію без оператора (відео)

Вчені з Делфтського технічного університету у Нідерландах розробили алгоритм, який дозволяє кільком автономним безпілотникам працювати разом для транспортування важких вантажів навіть в умовах сильного вітру.

Дослідники створили власні квадрокоптери та випробували їх у контрольованому лабораторному середовищі. Новий алгоритм дозволив дронам адаптуватися до змін корисного навантаження та компенсував зовнішні сили без датчиків на самому вантажі, пише Tech Xplore.

Випробування нового алгоритму для БПЛА

У розробленій вченими системі кілька БПЛА були з'єднані з корисним навантаженням за допомогою кабелів. Регулюючи своє положення в режимі реального часу, безпілотники не просто несли важкий об'єкт, але й контролювали його положення.

"Ми використовували до чотирьох дронів одночасно, додавали перешкоди, імітували вітер за допомогою вентилятора та навіть використовували рухоме корисне навантаження, таке як баскетбольний м’яч, для перевірки динамічних реакцій", — розповів один з авторів дослідження Сіхао Сун.

За словами дослідників, розробка успішно пройшла всі випробування. Ба більше, згадані дрони є автономними, тому їм потрібно лише вказати пункт призначення, після чого вони орієнтуються самостійно, враховуючи перешкоди та перешкоди на шляху.

"Ви просто кажете їм, куди йти, а вони самі вирішують інші питання", — наголосив Сан.

Система наразі використовує зовнішні камери захоплення руху для тестування в приміщенні, тому її поки не можна використовувати у реальних місіях. Однак розробники збираються адаптувати технологію до реального розгортання у пошуково-рятувальних операціях, сільському господарстві та будівництві.

