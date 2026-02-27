Реестр дронов не спасет Украину: как сделать послевоенное применение БПЛА по-настоящему безопасным

Депутаты провалили голосование за законопроект о деанонизации дронов, который предусматривал введение жесткого контроля и обязательной регистрации гражданских беспилотников после завершения военного положения.

Почему это правильно?

Проект предлагал создать государственный реестр гражданских дронов, обязательный учет беспилотников, идентификацию операторов и административную и уголовную ответственность за нарушение правил. Эта идея имеет ряд существенных проблем и рисков.

Во-первых, такой реестр вряд ли реально остановит тех, кто планирует использовать дроны незаконно. Беспилотник типа FPV можно собрать самостоятельно (в интернете много инструкций в свободном доступе) или приобрести за наличные. После его использования ни регистрация, ни база данных не помогут отследить ни дрон, ни оператора.

Во-вторых, новые правила могли создать лишние препятствия для тех, кто использует дроны легально. Например, военным, журналистам, волонтерам, фермерам и тому подобное.

В-третьих, обязательные заявки, разрешительные процедуры и контакты с полицией рискуют стать инструментом косвенного давления, особенно в стране с низким уровнем доверия к правоохранителям.

Также существует вопрос защиты данных: даже если реестр не будет публичным, база с чувствительной информацией может стать объектом утечек или злоупотреблений в реальных украинских условиях.

Это не означает, что регулирование рынка беспилотников не нужно. Но оно должно быть прозрачным, пропорциональным и базироваться на доверии, а не на чрезмерном контроле.

И последнее. Если мы действительно хотим сократить незаконное применение дронов, то ключ к этому не в реестрах и не в базах данных. Он в построении справедливого государства, где работает верховенство права, полиция вызывает доверие, а не страх, а закон одинаков для всех.

В такой системе технологии не становятся инструментом мести или отчаяния. Без этого ни один реестр не станет панацеей. Без этого после войны мы и дальше будем видеть трагические ситуации, подобные черкасской, где ветеран убил полицейских.

В стране, выходящей из войны с огромным количеством травмированных людей и оружия, любой технический контроль без справедливых институтов лишь создает иллюзию безопасности. А иллюзии, как показывает украинский опыт, не останавливают насилие.

И украинский народ, как это часто бывало, после курсов "Народный FPV" пойдет искать справедливости самостоятельно.

