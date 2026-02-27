Реестр дронов не спасет Украину: как сделать послевоенное применение БПЛА по-настоящему безопасным
Закон о контроле и обязательной регистрации дронов в послевоенное время провален — и это хорошо, считает руководитель центра подготовки операторов БПЛА Виктор Таран. Потому что такой закон не сможет уберечь Украину от криминального использования дронов, зато создает поле для дополнительного давления на людей со стороны власти.
Депутаты провалили голосование за законопроект о деанонизации дронов, который предусматривал введение жесткого контроля и обязательной регистрации гражданских беспилотников после завершения военного положения.
Почему это правильно?
Проект предлагал создать государственный реестр гражданских дронов, обязательный учет беспилотников, идентификацию операторов и административную и уголовную ответственность за нарушение правил. Эта идея имеет ряд существенных проблем и рисков.
Во-первых, такой реестр вряд ли реально остановит тех, кто планирует использовать дроны незаконно. Беспилотник типа FPV можно собрать самостоятельно (в интернете много инструкций в свободном доступе) или приобрести за наличные. После его использования ни регистрация, ни база данных не помогут отследить ни дрон, ни оператора.
Во-вторых, новые правила могли создать лишние препятствия для тех, кто использует дроны легально. Например, военным, журналистам, волонтерам, фермерам и тому подобное.
В-третьих, обязательные заявки, разрешительные процедуры и контакты с полицией рискуют стать инструментом косвенного давления, особенно в стране с низким уровнем доверия к правоохранителям.
Также существует вопрос защиты данных: даже если реестр не будет публичным, база с чувствительной информацией может стать объектом утечек или злоупотреблений в реальных украинских условиях.
Это не означает, что регулирование рынка беспилотников не нужно. Но оно должно быть прозрачным, пропорциональным и базироваться на доверии, а не на чрезмерном контроле.
И последнее. Если мы действительно хотим сократить незаконное применение дронов, то ключ к этому не в реестрах и не в базах данных. Он в построении справедливого государства, где работает верховенство права, полиция вызывает доверие, а не страх, а закон одинаков для всех.
В такой системе технологии не становятся инструментом мести или отчаяния. Без этого ни один реестр не станет панацеей. Без этого после войны мы и дальше будем видеть трагические ситуации, подобные черкасской, где ветеран убил полицейских.
В стране, выходящей из войны с огромным количеством травмированных людей и оружия, любой технический контроль без справедливых институтов лишь создает иллюзию безопасности. А иллюзии, как показывает украинский опыт, не останавливают насилие.
И украинский народ, как это часто бывало, после курсов "Народный FPV" пойдет искать справедливости самостоятельно.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно