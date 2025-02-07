Самые эффективные дроны на фронте, их роль после войны: интервью Фокусу с командиром отряда "Тайфун"

Обе стороны конфликта применяют дроны на фронте, которые уже показали свою эффективность. Командир отдельного закона беспилотных систем "Тайфун" Михаил Кмитюк с позывным "Майкл" рассказал Фокусу о роли БПЛА на поле боя.

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"Тайфун" — отдельный отряд беспилотных систем. Несмотря на то, что он был создан только в прошлом году, он показал свою эффективность на поле боя. Подразделение имеет специалистов широкого профиля с боевым опытом и бойцов, которые стремятся к развитию в специализации БПЛА и скорейшего ускорения победы Украины в войне против России.

Фокус пообщался с командиром Михаилом Кмитюком с позывным "Майкл", который начал свой военный путь пулеметчиком в далеком 2015 году и прошел от обычного бойца до командира подразделения.

Роль дронов в войне

Отдельный отряд "Тайфун" был создан в 2024 году в структуре Нацгвардии. Какие причины и предпосылки были его создания?

Изменилась тенденция войны. Есть эффективное применение дронов, которые сегодня действительно дешевые. Также возникла потребность в том, чтобы минимизировать потери в целом и применять эффективно средства, которые сегодня есть на вооружении. Поэтому возникла такая необходимость создать отряд беспилотных систем.

Какие ключевые задачи и миссия вашего подразделения на современном этапе войны?

Сегодня одна из ключевых миссий — это поддержка бригад, оперативное реагирование, маневренные группы, которые работают по всей линии фронта и в принципе поддерживают подразделения в целом.

В Украине изменилась тенденция войны Фото: Фокус

С какими основными вызовами сейчас сталкивается ваше подразделение?

Основные вызовы — это масштабирование. Мы постоянно масштабируемся, потому что к нам хотят. В связи с тем, что мы масштабируемся, нужно вовремя их обеспечивать. Нагрузка растет на инструкторский отдел в связи с тем, что растут объемы людей. Чем больше машина, тем сложнее ею управлять.

Как вы в дальнейшем планируете облегчить эту задачу для себя?

Конечно планируем, мы работаем над этим. Мы пришли к тому, что сейчас мы понимаем, что сложно переводить из части в часть, потому что сегодня каждый командир понимает, что его люди сверхважные. Мы пошли длинным путем, мы обучаем сами, передаем опыт, обучаем даже инструкторов, чтобы они становились ими. После какого-то получения боевого опыта, переводим людей на инструкторские должности, чтобы они могли обучать и передавать свой опыт.

Можете ли вы поделиться конкретными успешными примерами работы вашего отряда с использованием беспилотных систем?

Мы пошли методом эксперимента. Люди, которые абсолютно не имели никакого отношения к FPV, которые просто захотели попробовать научиться, фактически за три-четыре месяца уже разлетались, поражают бронетехнику, пехоту, различные средства, которые есть на поле боя. Я считаю, это один из таких ключевых успехов, что мы людей научили. Потому что готовых найти сегодня очень трудно, тех, кто где-то находится в других подрозиях.

Отряд "Тайфун" всегда масштабируется Фото: Фокус

Почему трудно? Они не переходят или не так обучены, возможно?

Не то, что не переходят... Никто не хочет отпускать человека, который уже получил значительный боевой опыт. Я так же не хотел отдавать людей, которых я сейчас научил, за полгода которые уже умеют выполнять задачи средней или высокой сложности просто отдать, потому что так захотелось кому-то.

Какие дроны более эффективны на поле боя?

Какие российские дроны легче и сложнее всего сбивать?

Мы понимаем, что Shahed остается проблемой №1 для сбивания. Но мы научились сбивать российскую аэроразведку. Но они также меняют тактику. Они вешают на свою аэроразведку какие-то РЭБы. Условно когда подлетает FPV, его пытаются заглушить. То есть враг также постоянно учится, но фактически на некоторых направлениях мы просто их аэроразведку посбивали.

Мы перенимаем эту их тактику с РЭБами?

Это зависит от командира. Здесь вопрос более глобальный. Те, кто удерживает полосу — это как художник. Как он нарисует, так и оно будет. Отдельные группы перенимают безусловно. Перенимают ли все — я за всех говорить не готов.

Насколько это вообще успешная тактика? Возможно ли все равно сбить дрон?

Возможно. Мы реально пришли к тому, что сейчас война дронов. Тот же Mavic, который просто разведывал, подсвечивал врагу, мы летели FPV и просто определяли, по каким он координатам и залетали в него. То есть сейчас FPV сбивает FPV, FPV сбивает Mavic и FPV сбивает бомбер.

Как работают дроны на оптоволокне, простыми словами?

Есть свои сложности на самом деле. Есть ряд преимуществ, но есть также ряд недостатков. Основное, пожалуй, преимущество — это то, что он не уязвим к РЭБу. И это прям можно назвать прорывом на сегодня. Но огромный минус — это дистанция, на которую он может залетать. Это его аэродинамика. То есть ты резко повернул им влево-вправо, катушка оборвалась, и мы потеряли дрон.

Панацеей это 100% не будет, потому что это будет применяться на отдельных каких-то направлениях. Поэтому считаю, что массово это кругом не пойдет.

Дрон на оптоволокне не уязвим к РЭБу Фото: Фокус

Враг также использует дроны на оптоволокне. Есть какие-то эффективные методы их уничтожения?

Все сегодня над этим работают. Эффективно — это фактически дрон дроном можно сбивать. Но то, что его невозможно запеленговать, это также является проблемой как для врага, так и для нас. Мы не можем его просто обнаружить, где он летит. Опять мы идем к тому, что нужно создавать группы, которые еще будут охотиться за дронами на оптоволокне.

Но как его тогда выявить? Это сегодня также вопрос №1.

И какие ответы уже нашли?

Мы обнаруживаем визуально, пока враг не залетает так далеко. Это фактически передовые позиции, которые на линии фронта. Но мы воспринимаем любые дроны как вражеские. Пока нет, все работают над этим.

Есть какая-то перспектива появления какого-то дрона который будет лучше, эффективнее дрона на оптоволокне? Возможно, в ближайшем будущем.

Работают все над наведением, искусственным интеллектом. Но опять же, все на стадии проработки. И будет ли лучше — применение покажет. Гипотетически сказать, что он будет лучше, а потом он будет просто сырым, который умрет, пожалуй, нецелесообразно. Я не скажу, что если он на оптоволокне, то он лучше. Есть ряд мест, в которые он не залетит, или оптоволоконный кабель порвется, и на том применение закончится.

Какие на сегодня украинские дроны самые эффективные? Возможно, есть какая-то "золотая тройка"?

Производителям не буду делать рекламу, потому что они постоянно меняются. В один период они могут быть в топе, а позже происходит какое-то масштабирование, и качество падает. Мы, конечно, переходим к другому производителю. А если по типам — конечно это FPV-дроны, аэроразведка разного типа, бомберы — то, что успешно применяется на линии фронта.

Что нужно сейчас для совершенствования украинских дронов? Возможно, какие-то технологические решения, которые улучшат ситуацию на фронте?

Мы опираемся в деньги, чтобы улучшать — нужно инвестировать. Мы же постоянно увеличиваем стоимость средства, потому что нам надо либо действовать, либо противодействовать. Даже пример того же оптоволокна. Средство дороже, потому что появляется волоконная катушка, другой боеприпас, стоимость его, конечно, растет. Завтра опять мы что-то придумаем — стоимость дрона опять вырастет.

Как быстро Украина может приблизиться к уровню передовых стран по производству дронов? Какие ключевые шаги нам еще нужно сделать?

Я думаю, что мы являемся примером сегодня для других стран по производству дронов и их применению. Конечно, если мы берем США, MQ-8, который стоит 27 миллионов долларов, это недосягаемо для любого подразделения. Видимо, наше преимущество в том, что мы дешевые решения применяем настолько эффективно.

Какова, по вашему мнению, сейчас роль дронов во время войны? Могут ли, например, дроны заменить какую-то технику, тяжелое вооружение?

Полностью заменить пока нет, потому что есть один фактор, который влияет, — это погодные условия. Мы еще не придумали ничего, что могло в любые погодные условия работать. Если мы найдем выход из этой ситуации, если мы преодолеем эти погодные условия, то, я думаю, они могут тогда заменить многое.

Насколько мы сейчас приближаемся к тому, чтобы преодолеть эту проблему?

Я даже лично не думал об этом, потому что это надо делать, думать над каким-то другим типом дрона, который будет неблагоприятным к погодным условиям. А другой тип дрона — это фактически какое-то ударное крыло, скорее всего, больших габаритов. Это уже оперативно-стратегический уровень. На данном этапе это также дорого и сложно.

Украинские или российские дроны более эффективны?

Не от дронов на самом деле зависит, а от оборудования, которое есть у того или иного подразделения. Как и у россиян, так и у нас есть отдельные группы, которые достаточно эффективны. Вопрос не в дронах, а в людях, которые их применяют. Большинство дронов можно применить успешно. Вопрос оборудования и планирования миссии — как долететь, поразить и уничтожить.

Насколько эффективны россияне в этом плане? Например, если, взять FPV-дроны.

У них эффективные отдельные группы. Так же у нас есть отдельные группы, которые на некоторых направлениях достаточно эффективны, которые научились. Но у них не так массово как у нас. Я считаю, что на сегодня в целом мы гораздо эффективнее. У нас есть выстроенная система, где мы гораздо успешнее. И враг даже сам об этом заявляет, что у нас все более структурировано и лучше.

Важны не дроны, а люди, которые их применяют Фото: Фокус

Развитие дронов после войны: к чему стоит стремиться

Как вы считаете, что будет с развитием дронов после окончания войны? Остановится ли их усовершенствование, или продолжим использовать и, возможно, продавать их? И вообще, как мы должны адаптироваться к изменениям в использовании дронов в мирное время?

Если остановится война, я думаю, нам надо подумать о других и лучших решениях. Война же может возобновиться в любой момент. А относительно применения дронов — мы будем проводить турниры по FPV-дронам и определять лучших пилотов только уже в гражданской жизни.

Что вы будете делать после войны?

Пожалуй, использую все свои отпуска, которые не использовал, и поеду отдохну на ретрит.

А после возвращения в Украину? Вы будете делать что-то связанное с дронами или, возможно, пойдете в какую-то другую сферу?

Мы проводили турнир по FPV-дронам. Мне это довольно понравилось. Я, скорее всего, буду проходить службу, потому что нам все равно будут нужны изменения. Мой самый большой страх, что если все же это остановится, желающих не будет проводить изменения в армии. Мы не должны останавливаться, мы должны быть готовы к тому, что россияне будут все равно накапливать силы, думать над какими-то решениями.

Я думаю, мы также будем сидеть с инженерами и думать о таких решениях, чтобы мы в будущем пришли к тому, чтобы на поле были только дроны.

Напомним, 31 января стало известно, что Украина использует для ударов по РФ дрон дальнего действия, который способен нести 250-килограммовую авиабомбу. Он может преодолевать до двух тысяч километров с возможностью возвращения.

30 января сообщалось о разработке аккумулятора с беспрецедентной плотностью энергии 410 Вт-ч/кг. Благодаря ему дроны могут работать без подзарядки вдвое дольше.