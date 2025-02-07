Найефективніші дрони на фронті, їхня роль після війни: інтервʼю Фокусу з командиром загону "Тайфун"

Обидві сторони конфлікту застосовують дрони на фронті, які вже показали свою ефективність. Командир окремого закону безпілотних систем "Тайфун" Михайло Кмитюк з позивним "Майкл" розповів Фокусу про роль БПЛА на полі бою.

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"Тайфун" — окремий загін безпілотних систем. Попри те, що його було створено лише минулого року, він показав свою ефективність на полі бою. Підрозділ має спеціалістів широкого профілю з бойовим досвідом та бійців, які прагнуть розвитку в спеціалізації БПЛА та скорішого прискорення перемоги України у війні проти Росії.

Фокус поспілкувався з командиром Михайлом Кмитюком з позивним "Майкл", який розпочав свій військовий шлях кулеметником у далекому 2015 році та пройшов від звичайного бійця до командира підрозділу.

Роль дронів у війні

Окремий загін "Тайфун" було створено у 2024 році на структурі Нацгвардії. Які причини та передумови були його створення?

Змінилася тенденція війни. Є ефективне застосування дронів, які сьогодні справді дешеві. Також виникла потреба в тому, щоб мінімізувати втрати загалом і застосовувати ефективно засоби, які на сьогодні є на озброєнні. Тому виникла така потреба створити загін безпілотних систем.

Які ключові завдання та місія вашого підрозділу на сучасному етапі війни?

Сьогодні одна з ключових місій — це підтримка бригад, оперативне реагування, маневрені групи, які працюють по всій лінії фронту та в принципі підтримують підрозділи в цілому.

В Україні змінилася тенденція війни Фото: Фокус

З якими основними викликами зараз стикається ваш підрозділ?

Основні виклики — це масштабування. Ми постійно масштабуємося, тому що до нас хочуть. У зв'язку з тим, що ми масштабуємося, потрібно вчасно їх забезпечувати. Навантаження зростає на інструкторський відділ у зв'язку з тим, що ростуть об'єми людей. Чим більша машина, тим складніше нею управляти.

Як ви надалі плануєте полегшити це завдання для себе?

Звичайно плануємо, ми працюємо над цим. Ми прийшли до того, що зараз ми розуміємо, що складно переводити із частини в частину, тому що сьогодні кожен командир розуміє, що його люди надважливі. Ми пішли довшим шляхом, ми навчаємо самі, передаємо досвід, навчаємо навіть інструкторів, щоб вони ставали ними. Після якогось здобуття бойового досвіду, переводимо людей на інструкторські посади, щоб вони могли навчати і передавати свій досвід.

Чи можете ви поділитися конкретними успішними прикладами роботи вашого загону з використанням безпілотних систем?

Ми пішли методом експерименту. Люди, які абсолютно не мали ніякого відношення до FPV, які просто захотіли спробувати навчитися, фактично за три-чотири місяці вже розліталися, уражають бронетехніку, піхоту, різні засоби, які є на полі бою. Я вважаю, це один з таких ключових успіхів, що ми людей навчили. Тому що готових знайти сьогодні дуже важко, тих, хто десь перебуває в інших підрозділах.

Загін "Тайфун" завжди масштабується Фото: Фокус

Чому важко? Вони не переходять чи не так навчені, можливо?

Не те, що не переходять… Ніхто не хоче відпускати людину, яка вже здобула значний бойовий досвід. Я так само не хотів віддавати людей, яких я зараз навчив, за пів року які вже вміють виконувати завдання середньої або високої складності просто віддати, бо так захотілось комусь.

Які дрони наефективніші на полі бою?

Які російські дрони найлегше та найскладніше збивати?

Ми розуміємо, що Shahed залишається проблемою №1 для збиття. Але ми навчилися збивати російську аеророзвідку. Але вони також змінюють тактику. Вони вішають на свою аеророзвідку якісь РЕБи. Умовно коли підлітає FPV, його намагаються заглушити. Тобто ворог також постійно вчиться, але фактично на деяких напрямках ми просто їхню аеророзвідку позбивали.

Ми переймаємо цю їхню тактику з РЕБами?

Це залежить від командира. Тут питання більш глобальне. Ті, хто утримує смугу — це як художник. Як він намалює, так і воно буде. Окремі групи переймають безумовно. Чи переймають всі — я за всіх говорити не готовий.

Наскільки це взагалі успішна тактика? Чи можливо все одно збити дрон?

Можливо. Ми реально прийшли до того, що зараз війна дронів. Той же Mavic, який просто розвідував, підсвічував ворогу, ми летіли FPV і просто визначали, за якими він координатами і залітали в нього. Тобто зараз FPV збиває FPV, FPV збиває Mavic і FPV збиває бомбер.

Як працюють дрони на оптоволокні, простими словами?

Є свої складнощі насправді. Є ряд переваг, але є також ряд недоліків. Основна, мабуть, перевага — це те, що він не вразливий до РЕБу. І це прям можна назвати проривом на сьогодні. Але величезний мінус — це дистанція, на яку він може залітати. Це його аеродинаміка. Тобто ти різко повернув ним вліво-вправо, катушка обірвалась, і ми втратили дрон.

Панацеєю це 100% не буде, тому що це буде застосовуватися на окремих якихось напрямках. Тому вважаю, що масово це кругом не піде.

Дрон на оптоволокні не вразливий до РЕБу Фото: Фокус

Ворог також використовує дрони на оптоволокні. Є якісь ефективні методи їхнього знищення?

Усі сьогодні над цим працюють. Ефективно — це фактично дрон дроном можна збивати. Але те, що його неможливо запелінгувати, це також є проблемою як для ворога, так і для нас. Ми не можемо його просто виявити, де він летить. Знову ми йдемо до того, що потрібно створювати групи, які ще будуть полювати за дронами на оптоволокні.

Але як його тоді виявити? Це сьогодні також питання №1.

І які відповіді вже знайшли?

Ми виявляємо візуально, поки ворог не залітає так далеко. Це фактично є передові позиції, які на лінії фронту. Але ми сприймаємо будь-які дрони як ворожі. Поки немає, всі працюють над цим.

Є якась перспектива появи якогось дрона який буде кращим, ефективніший за дрон на оптоволокні? Можливо, в найближчому майбутньому.

Працюють усі над наведенням, штучним інтелектом. Але знову таки, все на стадії опрацювання. І чи буде краще — застосування покаже. Гіпотетично сказати, що він буде кращим, а потім він буде просто сирим, який вмре, мабуть, недоцільно. Я не скажу, що якщо він на оптоволокні, то він кращий. Є низка місць, у які він не залетить, або оптоволоконний кабель порветься, і на тому застосування закінчиться.

Які на сьогодні українські дрони найефективніші? Можливо, є якась "золота трійка"?

Виробникам не буду робити рекламу, тому що вони постійно змінюються. В один період вони можуть бути в топі, а пізніше відбувається якесь масштабування, і якість падає. Ми, звичайно, переходимо до іншого виробника. А якщо по типах — звичайно це FPV-дрони, аеророзвідка різного типу, бомбери – те, що успішно застосовується на лінії фронту.

Що потрібно зараз для вдосконалення українських дронів? Можливо, якісь технологічні рішення, які покращать ситуацію на фронті?

Ми опираємося в гроші, щоб покращувати — потрібно інвестувати. Ми ж постійно збільшуємо вартість засобу, тому що нам треба або діяти, або протидіяти. Навіть приклад того ж оптоволокна. Засіб дорожчий, тому що з'являється волоконна катушка, інший боєприпас, вартість його, звичайно, зростає. Завтра знову ми щось придумаємо — вартість дрона знову зросте.

Як швидко Україна може наблизитися до рівня передових країн з виробництва дронів? Які ключові кроки нам ще потрібно зробити?

Я думаю, що ми є прикладом сьогодні для інших країн по виробництву дронів і їх застосуванню. Звичайно, якщо ми беремо США, MQ-8, який коштує 27 мільйонів доларів, це недосяжно для будь-якого підрозділу. Мабуть, наша перевага в тому, що ми дешеві рішення застосовуємо настільки ефективно.

Яка, на вашу думку, зараз роль дронів під час війни? Чи можуть, наприклад, дрони замінити якусь техніку, важче озброєння?

Повністю замінити поки що ні, тому що є один фактор, який впливає, — це погодні умови. Ми ще не придумали нічого, що могло в будь-які погодні умови працювати. Якщо ми знайдемо вихід із цієї ситуації, якщо ми подолаємо ці погодні умови, то, я думаю, вони можуть тоді замінити багато чого.

Наскільки ми зараз наближаємося до того, щоб подолати цю проблему?

Я навіть особисто не думав про це, тому що це треба робити, думати над якимось іншим типом дрона, який буде несприятливим до погодних умов. А інший тип дрона — це фактично якесь ударне крило, скорше за все, великих габаритів. Це вже оперативно-стратегічний рівень. На даному етапі це також дорого і складно.

Українські чи російські дрони ефективніші?

Не від дронів насправді залежить, а від обладнання, яке є у того чи іншого підрозділу. Як і у росіян, так і у нас є окремі групи, які досить ефективні. Питання не у дронах, а в людях, які їх застосовують. Більшість дронів можна застосувати успішно. Питання обладнання і планування місії — як долетіти, уразити і знищити.

Наскільки ефективні росіяни в цьому плані? Наприклад, якщо, взяти FPV-дрони.

У них ефективні окремі групи. Так само у нас є окремі групи, які на деяких напрямках досить ефективні, які навчилися. Але в них не так масово як у нас. Я вважаю, що на сьогодні в цілому ми набагато ефективніші. У нас є вибудована система, де ми набагато успішніші. І ворог навіть сам про це заявляє, що у нас все більш структуровано та краще.

Важливі не дрони, а люди, які їх застосовують Фото: Фокус

Розвиток дронів після війни: до чого варто прагнути

Як ви вважаєте, що буде з розвитком дронів після закінчення війни? Чи зупиниться їхнє удосконалення, чи продовжимо використовувати та, можливо, продавати їх? І взагалі, як ми маємо адаптуватися до змін у використанні дронів у мирний час?

Якщо зупиниться війна, я думаю, нам треба подумати про інші й кращі рішення. Війна ж може відновитися у будь-який момент. А щодо застосування дронів — ми будемо проводити турніри по FPV-дронах і визначати кращих пілотів тільки вже в цивільному житті.

Що ви будете робити після війни?

Мабуть, використаю всі свої відпустки, які не використав, і поїду відпочину на ретрит.

А після повернення до України? Ви будете робити щось повʼязане з дронами, чи можливо, підете в якусь іншу сферу?

Ми проводили турнір по FPV-дронах. Мені це досить сподобалось. Я, скоріш за все, буду проходити службу, тому що нам все одно будуть потрібні зміни. Мій найбільший страх, що якщо все ж таки це зупиниться, бажаючих не буде проводити зміни в армії. Ми не повинні зупинятися, ми повинні бути готові до того, що росіяни будуть все одно накопичувати сили, думати над якимись рішеннями.

Я думаю, ми також будемо сидіти з інженерами і думати про такі рішення, щоб ми в майбутньому прийшли до того, щоб на полі були тільки дрони.

Нагадаємо, 31 січня стало відомо, що Україна використовує для ударів по РФ дрон дальної дії, який здатне нести 250-кілограмову авіабомб. Він може долати до двох тисяч кілометрів із можливістю повернення.

30 січня повідомлялося про розробку акумулятора із безпрецедентною щільністю енергії 410 Вт-год/кг. Завдяки ньому дрони можуть працювати без підзарядки вдвічі довше.