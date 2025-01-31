Україна використовує дрони, які несуть 250-кілограмові авіабомби на 2 тис. км, — СБС

У командуванні зазначили, що дальні БПЛА активно використовуються в тилу росіян, знищуючи НПЗ, склади та інші об'єкти.

Related video

Для ударів по Росії Україна використовує дрон дальньої дії, який здатний нести 250-кілограмову авіабомбу, долаючи великі відстані. Про це йдеться на Facebook-сторінці Сил безпілотних систем.

"Командування СБС підтверджує використання БПЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення", — зазначається в повідомленні.

У відомстві додали, що це унікальна розробка. Вона навіть "змінює правила гри на полі бою".

"Російська пропаганда постійно заявляє про "збиття" подібних бортів, але вибухи на об’єктах ВПК, НПЗ та складах боєприпасів говорять про інше", — розповіли у Силах безпілотних систем.

Там зазначили, що оператори 14-го Окремого Полку безпілотних авіаційних комплексів СБС понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. У відомстві додали, що таких операцій були уже десятки.

Нагадаємо, нещодавно українська компанія Ukrspecsystems, найбільш відома дронами Shark і MiniShark, створила новий розвідувальний безпілотний літальний апарат Shark-M. Він призначений для автономної розвідки та спостереження, працює вдень і вночі, ще більш стійкий до роботи засобів радіоелектронної боротьби й простіший в управлінні. У БПЛА більша ємність нових батарей, внаслідок чого дрон може долати більші дистанції і залишатися в повітрі довше навіть у погану погоду.

Додамо, що Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації в підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс (БПАК) "Громило" від української компанії Wardrone.pro. Він являється посиленою версією українського FPV-дрона "Грім", здатною нести вибухівку на значні відстані. Їх можна застосовувати для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.