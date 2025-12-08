"Россия быстро масштабировала наши идеи": дроны на оптоволокне выбили ВСУ из Курской области, — нардеп

Украинские войска оставили Курскую область после того, как российские оптоволоконные дроны нарушили работу логистики на этом участке фронта. Масштабное применение этих БПЛА позволило России фактически парализовать обеспечение украинских подразделений.

Как рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский в интервью изданию "Украинская правда", Россия быстро развернула массовое производство оптоволоконных дронов, использовав украинские технологические наработки. По его словам, именно это создало предпосылки для потери Украиной позиций в Курской области.

Политик пояснил, что российская армия оперативно переняла украинские инновации и запустила их в широкое применение. Это позволило российским подразделениям влиять на маршруты поставок и усложнило работу украинских сил. Он отметил, что дроны на оптоволокне стали критическим фактором, который сорвал украинскую логистику.

Депутат подчеркнул, что россияне в значительной степени масштабировали украинскую разработку оптоволоконных БПЛА. По его словам, именно это привело к выходу украинских подразделений из региона.

"Они очень быстро учатся, перехватывают наши инновационные идеи и сразу воплощают их в собственных масштабах. Оптоволоконные дроны, которые мы фактически начали, они быстро развернули и смогли парализовать нашу логистику в Курской области. Мы потеряли эту территорию именно из-за того, что эти дроны фактически сорвали работу наших сил", — сказал Вениславский.

Он также обратил внимание на то, что Кремль оказался в собственной пропагандистской ловушке: озвученные российским руководством ультимативные цели оказались нереалистичными, однако Москва вынуждена демонстрировать хотя бы формальные "успехи" для внутренней аудитории. По его словам, даже российские аналитики признают, что стратегических достижений РФ нет, а боевые действия носят позиционный характер.

Отдельно Вениславский высказал мнение, что экономическая ситуация в России ухудшается, но режим до сих пор имеет ресурс для продолжения войны за счет военно-промышленного комплекса. Он считает, что более решительные санкции Запада в отношении нефтегазового сектора могли бы ускорить внутренние изменения в РФ.

