"Росія швидко масштабувала наші ідеї": дрони на оптоволокні вибили ЗСУ з Курської області, — нардеп

Українські війська залишили Курську область після того, як російські оптоволоконні дрони порушили роботу логістики на цій ділянці фронту. Масштабне застосування цих БПЛА дало змогу Росії фактично паралізувати забезпечення українських підрозділів.

Як розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в інтерв’ю виданню "Українська правда", Росія швидко розгорнула масове виробництво оптоволоконних дронів, використавши українські технологічні напрацювання. За його словами, саме це створило передумови для втрати Україною позицій у Курській області.

Політик пояснив, що російська армія оперативно перейняла українські інновації та запустила їх у широке застосування. Це дозволило російським підрозділам впливати на маршрути постачання й ускладнило роботу українських сил. Він зазначив, що дрони на оптоволокні стали критичним фактором, який зірвав українську логістику.

Депутат наголосив, що росіяни значною мірою масштабували українську розробку оптоволоконних БПЛА. За його словами, саме це призвело до виходу українських підрозділів із регіону.

"Вони дуже швидко вчаться, перехоплюють наші інноваційні ідеї і відразу втілюють їх у власних масштабах. Оптоволоконні дрони, які ми фактично започаткували, вони швидко розгорнули і змогли паралізувати нашу логістику в Курській області. Ми втратили цю територію саме через те, що ці дрони фактично зірвали роботу наших сил", — сказав Веніславський.

Він також звернув увагу на те, що Кремль опинився у власній пропагандистській пастці: озвучені російським керівництвом ультимативні цілі виявилися нереалістичними, однак Москва змушена демонструвати бодай формальні "успіхи" для внутрішньої аудиторії. За його словами, навіть російські аналітики визнають, що стратегічних досягнень РФ нема, а бойові дії мають позиційний характер.

Окремо Веніславський висловив думку, що економічна ситуація в Росії погіршується, але режим досі має ресурс для продовження війни за рахунок військово-промислового комплексу. Він вважає, що більш рішучі санкції Заходу щодо нафтогазового сектору могли б прискорити внутрішні зміни в РФ.

