Росіяни просунулися на двох напрямках: яка ситуація на фронті, — DeepState

Російські окупаційні війська продовжують просуватися на сході України, захоплюючи нові позиції.

Просування противника було зафіксовано на Лиманському та Гуляйпільському напрямку. Про це повідомили аналітики DeepState.

Лиманський напрямок

DeepState повідомив про просування росіян на Лиманському напрямку в районі населеного пункту Ямпіль.

Мапа з ситуацією на Лиманському напрямку Фото: DeepState

Вчора, 6 грудня, начальник штабу 2 комендатури швидкого реагування підрозділу "Фенікс" Вячеслав Барановський в ефірі каналу "Ми-Україна" заявив, що ситуація на Лиманському напрямку складна і набирає обертів. При цьому Сили оборони докладають усіх зусиль, аби ворог не здійснив прориву на цій ділянці.

У зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що станом на 16:00 російська армія здійснила сім атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставок. Населений пункт Ямпіль востаннє згадувався в зведеннях Генштабу ще 1 грудня.

Гуляйпільський напрямок

За даними DeepState, ворог зміг просунутися біля Солодкого.

Мапа з ситуацією на Гуляйпільському напрямку Фото: DeepState

У Генштабі ЗСУ повідомили про 13 бойових зіткнень в напрямку населених пунктів Рибне, Добропілля, Зелене, Гуляйполе. П'ять бойових зіткнень тривали станом на 16:00.

3 грудня у DeepState повідомили про окупацію населених пунктів Солодке і Затишшя на Гуляйпільському напрямку. Згодом у пресслужбі підрозділу 17 армійського корпусу заперечили цю інформацію, повідомляє "Суспільне Запоріжжя".

"Насправді там тривають запеклі бої, оборону тримають підрозділи 17 армійського корпусу разом зі штурмовими частинами. З нашими бійцями підтримується зв'язок, працює логістика та евакуація поранених", — заявили в пресслужбі корпусу.

8 листопада начальник управління Штурмових підрозділів Валентин Манько заявив, що нові наступальні дії росіян в бік Гуляйполя були "максимально" зупинені. Зокрема, він повідомив про зачистку Солодкого. Утім аналітики DeepState заявляли, що заяви різних управлінь Сил оборони щодо ситуації на фронті відрізняються на 6-8 км. За даними аналітиків, у Солодкому на той момент велися бої з диверсійними групами.

Нагадаємо, що за листопад 2025-го року росіяни змогли окупувати 505 квадратних кілометрів української території. 40% захоплених територій припадають саме на Гуляйпільський напрямок.

Фокус також повідомляв, що 7 грудня окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища. За останні дні ворог намагався влучити по споруді іранськими "шахедами", "Молніями", FPV-дронами, керованими авіабомбами та ракетами різних типів. У ЗСУ повідомили, що відповідні плани реагування були підготовлені завчасно, тож руйнування греблі не вплине на логістику.