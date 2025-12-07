Россияне продвинулись на двух направлениях: какая ситуация на фронте, — DeepState

Российские оккупационные войска продолжают продвигаться на востоке Украины, захватывая новые позиции.

Продвижение противника было зафиксировано на Лиманском и Гуляйпольском направлении. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Лиманское направление

DeepState сообщил о продвижении россиян на Лиманском направлении в районе населенного пункта Ямполь.

Карта с ситуацией на Лиманском направлении Фото: DeepState

Вчера, 6 декабря, начальник штаба 2 комендатуры быстрого реагирования подразделения "Феникс" Вячеслав Барановский в эфире канала "Мы-Украина" заявил, что ситуация на Лиманском направлении сложная и набирает обороты. При этом Силы обороны прилагают все усилия, чтобы враг не совершил прорыв на этом участке.

В сводке Генштаба ВСУ сообщили, что по состоянию на 16:00 российская армия осуществила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставок. Населенный пункт Ямполь последний раз упоминался в сводках Генштаба еще 1 декабря.

Гуляйпольское направление

По данным DeepState, враг смог продвинуться возле Солодкого.

Карта с ситуацией на Гуляйпольском направлении Фото: DeepState

В Генштабе ВСУ сообщили о 13 боевых столкновениях в направлении населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Зеленое, Гуляйполе. Пять боевых столкновений продолжались по состоянию на 16:00.

3 декабря в DeepState сообщили об оккупации населенных пунктов Сладкое и Затишье на Гуляйпольском направлении. Впоследствии в пресс-службе подразделения 17 армейского корпуса опровергли эту информацию, сообщает "Суспільне Запоріжжя".

"На самом деле там продолжаются ожесточенные бои, оборону держат подразделения 17 армейского корпуса вместе со штурмовыми частями. С нашими бойцами поддерживается связь, работает логистика и эвакуация раненых", — заявили в пресс-службе корпуса.

8 ноября начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько заявил, что новые наступательные действия россиян в сторону Гуляйполя были "максимально" остановлены. В частности, он сообщил о зачистке Солодкого. Впрочем, аналитики DeepState заявляли, что заявления различных управлений Сил обороны о ситуации на фронте отличаются на 6-8 км. По данным аналитиков, в Солодком на тот момент велись бои с диверсионными группами.

Напомним, что за ноябрь 2025-го года россияне смогли оккупировать 505 квадратных километров украинской территории. 40% захваченных территорий приходятся именно на Гуляйпольское направление.

Фокус также сообщал, что 7 декабря оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. За последние дни враг пытался попасть по сооружению иранскими "шахедами", "Молниями", FPV-дронами, управляемыми авиабомбами и ракетами различных типов. В ВСУ сообщили, что соответствующие планы реагирования были подготовлены заблаговременно, поэтому разрушение плотины не повлияет на логистику.