"У них є люди та ресурс": військовий пояснив, чи вдається ЗСУ протистояти "Рубікону" (відео)

Українські військові активно вдосконалюють наземні та повітряні роботизовані системи, щоб ефективно протидіяти російському БПЛА‑підрозділу "Рубікон". Командир батальйону наземних роботизованих комплексів "Alter Ego" 93-ї бригади "Холодний Яр" Олександр ("Електрик") в інтерв’ю розповів про унікальні підходи України у розвитку бойових дронів та протидії ворогу.

Російський підрозділ "Рубікон" у РФ вважають одним із найпотужніших у сфері безпілотних літальних апаратів. Однак, як пояснив командир батальйону "Альтер Его" Олександр в інтерв’ю Фокусу, його сила полягає передусім у ресурсах — людських, технічних та матеріальних. Саме це забезпечує ворогу стабільний результат на полі бою, але не гарантує переваги над українськими операторами.

Інтерв'ю з Олександром "Електриком" на YouTube-каналі Фокусу

"Рубікон" не відрізняється від наших топових БПЛА-підрозділів за рівнем підготовки. Проблема лише в тому, що він знаходиться на боці противника і використовує свої ресурси максимально ефективно", — підкреслив "Електрик".

За його словами, українські підрозділи неодноразово стикалися з "Рубіконом", і хоча російські оператори періодично знищують українські дрони, це не зупиняє роботу українських військових. Особливо результативними в умовах дії "Рубікону" виявляються наземні роботизовані системи, які складніше виявити та знешкодити.

Відповідаючи на запитання журналістки, військовий також пояснив, що Росія активно намагається копіювати українські технологічні рішення у сфері дронів. Противник переймає досвід ЗСУ у всіх напрямках, від FPV‑апаратів до наземних роботизованих комплексів, намагаючись масштабувати успішні українські підходи. Попри це російські розробки поки що значно відстають за якістю та ефективністю.

"Вони йдуть за нами, вони намагаються. Поки що, на щастя, у них це все так собі виходить, але є застосування, є спроби і є неодноразові випадки, коли ми знищували так само їхні наземні дрони, і ударні, і бойові, які завгодно", — зазначив "Електрик".

Олександр також розповів, що Китай суттєво підсилює спроможності Росії у цій сфері, оскільки постачає складники для повітряних та наземних дронів. При цьому, на його думку, така допомога не дозволяє ворогу наздогнати Україну за ефективністю та технологічними можливостями.

Командир наголосив, що Україні необхідно не лише відтворювати наявні рішення, а й постійно впроваджувати нові ідеї та технології. Систематичний розвиток, нарощування спроможностей та інноваційний підхід дозволяють українським підрозділам залишатися на крок попереду ворога.

"Ми задали темп у розвитку БПЛА ще на початку, і зупинятися не маємо права. Тільки постійне вдосконалення та інновації дають нам шанс зберегти перевагу і наблизити перемогу", — резюмував Олександр.

Нагадуємо, що Росія створила підрозділ "Рубікон" із 5 тисяч військових, які полюють на українських операторів дронів. За даними Financial Times, через це ЗСУ змушені змінювати тактику роботи безпілотників.

Також Фокус писав, що за словами українських військових, "Рубікон" суттєво ускладнює роботу ЗСУ через масове використання дронів і невразливість до втрат. Головна перевага росіян — майже безмежні ресурси, тоді як українські екіпажі обмежені технікою.