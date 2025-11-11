Елітний підрозділ "Рубікон" ЗС РФ має "безліміт" для ударів по ЗСУ, — військовий (скриншот)

Збройні сили Російської Федерації створили спецпідрозділ дронів "Рубікон", поява якого на певному відтинку фронту створює серйозні проблеми для українських бійців, розповів військовослужбовець Збройних сил України. "Рубікон" має набагато більшу кількість безпілотників і може їх запускати в туман, не боячись втрат.

Російський підрозділ "Рубікон" завдає ударів по логістиці ЗСУ, по можливостях ротації та безпечного перебування у бліндажах, написав на сторінці Facebook український військовослужбовець Микола Ворошнов. У дописі порівнюються можливості росіян та українського аналога, умовно, 414 бригади "Птахи Мадяра". На думку Ворошнова, росіяни мають значну перевагу завдяки доступу до необмежених ресурсів на розробку, виготовлення, закупівлю, використання будь-яких видів БпЛА.

Допис військового з'явився увечері 10 листопада. Військовий розповів про кадри "Рубікону", які надсилаю 4-5 оптоволоконних дронів для атаки на бійців ЗСУ, про використання БпЛА "в дощ та у вітер" і для розвідки, не економлячи та не боячись втрат. З його слів, росіяни не бояться втратити пристрої за 1000-1500 дол., маючи необмежений доступ до ресурсів.

"В чому їх унікальність, цього "Рубікону"? В грошах. В безлімітному ресурсі. Безлімітні засоби на застосування. Безлімітний ресурс на розробки і тестування. В них тих дронів — як л***на. Чхати на вартість і кількість — цікавить тільки результат", — написав він.

На противагу підрозділам "Рубікон", в українських екіпажів немає таких можливостей, зауважив Ворошнов. Українські бійці, умовно, мають "п'ять FPV дронів до кінця тижня", тоді як росіяни — "безліміт".

Фокус писав про підрозділ дронів "Рубікон" ЗС РФ, який російське командування надсилає на важливі відтинки фронту. Один з таких випадків стався під час Курської операції. В лютому 2025 року на цьому відтинку з'явились БпЛА спецпідрозділу, які взяли під вогневий контроль трасу з Суджі, якою відбувалась логістика та переміщення Сил оборони. Військові публікували кадри зі знищеною технікою, по якій влучали ворожі БпЛА під час евакуації.

Інший випадок — участь у боях під Покровськом. Медіа The Economist розповіло, що росіяни взяли під вогневий контроль логістичні шляхи, які прямують через Покровськ та Родинське у Мирноград. На вказану ділянку фронту пробув підрозділ "Рубікон" ЗС РФ: оператори мають можливість не відразу бити по цілі, а ширяти в небі, обираючи мішень. Видання ZDF зауважило, що у Мирнограді можуть бути заблоковані дві бригади Сил оборони, виведення яких ускладнене через засилля дронів ЗС РФ.

Нагадуємо, 2 листопада на порталі "Мілітарний" розповіли про елітні підрозділи ЗС РФ "Рубікон" та "Судний день", які діють на східному фронті.