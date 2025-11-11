Элитное подразделение "Рубикон" ВС РФ имеет "безлимит" для ударов по ВСУ, — военный (скриншот)

Вооруженные силы Российской Федерации создали спецподразделение дронов "Рубикон", появление которого на определенном отрезке фронта создает серьезные проблемы для украинских бойцов, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины. "Рубикон" имеет гораздо большее количество беспилотников и может их запускать в туман, не боясь потерь.

Российское подразделение "Рубикон" наносит удары по логистике ВСУ, по возможностям ротации и безопасного пребывания в блиндажах, написал на странице Facebook украинский военнослужащий Николай Ворошнов. В заметке сравниваются возможности россиян и украинского аналога, условно, 414 бригады "Птицы Мадяра". По мнению Ворошнова, россияне имеют значительное преимущество благодаря доступу к неограниченным ресурсам на разработку, изготовление, закупку, использование любых видов БпЛА.

Сообщение военного появилось вечером 10 ноября. Военный рассказал о кадрах "Рубикона", которые присылают 4-5 оптоволоконных дронов для атаки на бойцов ВСУ, об использовании БпЛА "в дождь и в ветер" и для разведки, не экономя и не боясь потерь. По его словам, россияне не боятся потерять устройства за 1000-1500 долл., имея неограниченный доступ к ресурсам.

"В чем их уникальность, этого "Рубикона"? В деньгах. В безлимитном ресурсе. Безлимитные средства на применение. Безлимитный ресурс на разработки и тестирование. У них тех дронов — как л***на. Плевать на стоимость и количество — интересует только результат", — написал он.

В противовес подразделениям "Рубикон", у украинских экипажей нет таких возможностей, отметил Ворошнов. Украинские бойцы, условно, имеют "пять FPV дронов до конца недели", тогда как россияне — "безлимит".

Дроны Рубикон — детали

Фокус писал о подразделении дронов "Рубикон" ВС РФ, которое российское командование направляет на важные отрезки фронта. Один из таких случаев произошел во время Курской операции. В феврале 2025 года на этом участке появились БпЛА спецподразделения, взявшие под огневой контроль трассу из Суджи, по которой происходила логистика и перемещение Сил обороны. Военные публиковали кадры с уничтоженной техникой, по которой попадали вражеские БпЛА во время эвакуации.

Другой случай — участие в боях под Покровском. Медиа The Economist рассказало, что россияне взяли под огневой контроль логистические пути, которые направляются через Покровск и Родинское в Мирноград. На указанный участок фронта прибыло подразделение "Рубикон" ВС РФ: операторы имеют возможность не сразу бить по цели, а парить в небе, выбирая мишень. Издание ZDF отметило, что в Мирнограде могут быть заблокированы две бригады Сил обороны, вывод которых затруднен из-за засилья дронов ВС РФ.

Напоминаем, 2 ноября на портале "Милитарный" рассказали об элитных подразделениях ВС РФ "Рубикон" и "Судный день", которые действуют на восточном фронте.