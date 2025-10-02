"Рубикон", "Судный день" и другие: что известно об элите дроновых войск ВС РФ (фото)

С начала полномасштабного вторжения Россия активно развивает собственные силы беспилотных систем. Наиболее известными и медийными подразделениями стали Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" и проект "Судный день", которые позиционируются как элита российских дроновых войск.

В своем аналитическом материале "Милитарный" пишет, что новые российские центры стали ключевым элементом дроновой войны против Украины.

"Рубикон": ставка на гибкость и массовое применение FPV

О существовании "Рубикона" стало известно в октябре 2024 года, когда центр посетил министр обороны Андрей Белоусов. Формально созданный по его поручению, центр превратился в разветвленную структуру, отвечающую за закупки, разработку, обучение и внедрение новых тактик применения беспилотных систем.

По состоянию на осень 2025 года "Рубикон" включает 12 боевых отрядов численностью до 150 человек каждый, в том числе новый отряд морских беспилотников. Подразделение активно использует FPV-дроны, перехватчики, "Ланцеты", "Молнии", БПЛА ZALA, "Орланы" и SuperCam. Особенностью структуры является интеграция с так называемым "народным ОПК" — сетью энтузиастов и малых заводов.

"Подразделения этого центра первыми в российской армии начали массово использовать оптоволоконные FPV и дроны-перехватчики. По состоянию на середину сентября сообщалось, что дроны-перехватчики "Рубикона" достигли рубежа 1000 БПЛА самолетного типа", — отмечают аналитики.

Руководителем центра является полковник Сергей Викторович Будников, уроженец Белгорода. А базой "Рубикона" служит выставочный центр "Патриот" в Подмосковье, частично перестроенный под военные нужды после удара украинского беспилотника в мае 2025 года.

Руководитель "Рубикона" Сергей Будников Фото: RFE/RL

До середины января 2025 года канал "Рубикона" действовал почти исключительно в Курской области. Но после отхода украинских сил на Курском направлении география работы подразделения расширилась и теперь бойцы действуют на Купянском, Лиманском, Сумском, Новопаловском и Запорожском направлениях, а также в районе Покровска и Константиновки.

"Судный день": коммерческая инициатива с поддержкой Минобороны

Другим известным проектом является "Судный день", выросший из добровольческого формирования БАРС-32 в 2023 году. Вскоре он превратился в коммерческую структуру, производящую FPV-дроны ВТ-40 и обучающую операторов.

Проект располагает учебными центрами, мастерскими для сборки и ремонтов дронов, а также собственными отрядами, действующими в Харьковской и Донецкой областях. Несмотря на поддержку Минобороны, ВТ-40 неоднократно подвергались критике за качество и коррупционные скандалы. Тем не менее, именно они стали одними из первых массовых оптоволоконных FPV-дронов в российской армии.

Российский коптер ВТ-40 Фото: Открытые источники

Другие формирования

Аналитики отметили, что кроме "Рубикона" и "Судного дня", в составе ВС РФ формируются и специализированные соединения БПЛА. Среди них — отдельная бригада "ГРОМ Каскад" в составе ВКС, подразделения ВДВ с дронами-перехватчиками и новые полки беспилотных систем в сухопутных войсках и на флоте.

Развитие таких центров демонстрирует системное наращивание Россией дроновых войск, которые становятся одним из приоритетных направлений в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины ударными беспилотниками FP-2 атаковали места расположения секретного российского подразделения "Рубикон" в Донецкой области. Наблюдателями было обнародовано видео, на котором видно взлет дронов и их точное попадание по цели.