"Рубікон", "Судний день" та інші: що відомо про еліту дронових військ ЗС РФ (фото)

Від початку повномасштабного вторгнення Росія активно розвиває власні сили безпілотних систем. Найбільш відомими і медійними підрозділами стали Центр перспективних безпілотних технологій "Рубікон" і проєкт "Судний день", які позиціонуються як еліта російських дронових військ.

У своєму аналітичному матеріалі "Мілітарний" пише, що нові російські центри стали ключовим елементом дронової війни проти України.

"Рубікон": ставка на гнучкість і масове застосування FPV

Про існування "Рубікону" стало відомо в жовтні 2024 року, коли центр відвідав міністр оборони Андрій Бєлоусов. Формально створений за його дорученням, центр перетворився на розгалужену структуру, що відповідає за закупівлі, розробку, навчання і впровадження нових тактик застосування безпілотних систем.

Станом на осінь 2025 року "Рубікон" охоплює 12 бойових загонів чисельністю до 150 осіб кожен, зокрема новий загін морських безпілотників. Підрозділ активно використовує FPV-дрони, перехоплювачі, "Ланцети", "Блискавки", БПЛА ZALA, "Орлани" і SuperCam. Особливістю структури є інтеграція з так званим "народним ОПК" — мережею ентузіастів і малих заводів.

"Підрозділи цього центру першими в російській армії почали масово використовувати оптоволоконні FPV і дрони-перехоплювачі. Станом на середину вересня повідомлялося, що дрони-перехоплювачі "Рубікону" досягли рубежу 1000 БПЛА літакового типу", — зазначають аналітики.

Керівником центру є полковник Сергій Вікторович Будніков, уродженець Бєлгорода. А базою "Рубікону" служить виставковий центр "Патріот" у Підмосков'ї, частково перебудований під військові потреби після удару українського безпілотника в травні 2025 року.

Керівник "Рубікону" Сергій Будніков Фото: RFE/RL

До середини січня 2025 року канал "Рубікону" діяв майже виключно в Курській області. Але після відходу українських сил на Курському напрямку географія роботи підрозділу розширилася, і тепер бійці діють на Куп'янському, Лиманському, Сумському, Новопалівському та Запорізькому напрямках, а також у районі Покровська та Костянтинівки.

"Судний день": комерційна ініціатива з підтримкою Міноборони

Іншим відомим проєктом є "Судний день", що виріс із добровольчого формування БАРС-32 у 2023 році. Незабаром він перетворився на комерційну структуру, що виробляє FPV-дрони ВТ-40 і навчає операторів.

Проєкт має в своєму розпорядженні навчальні центри, майстерні для складання та ремонтів дронів, а також власні загони, що діють у Харківській і Донецькій областях. Незважаючи на підтримку Міноборони, ВТ-40 неодноразово піддавалися критиці за якість і корупційні скандали. Проте, саме вони стали одними з перших масових оптоволоконних FPV-дронів у російській армії.

Російський коптер ВТ-40 Фото: Відкриті джерела

Інші формування

Аналітики зазначили, що крім "Рубікону" і "Судного дня", у складі ЗС РФ формуються і спеціалізовані з'єднання БПЛА. Серед них — окрема бригада "ГРОМ Каскад" у складі ПКС, підрозділи ВДВ із дронамі-перехоплювачами і нові полки безпілотних систем у сухопутних військах і на флоті.

Розвиток таких центрів демонструє системне нарощування Росією дронових військ, які стають одним із пріоритетних напрямків у війні проти України.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України ударними безпілотниками FP-2 атакували місця розташування секретного російського підрозділу "Рубікон" у Донецькій області. Спостерігачами було оприлюднено відео, на якому видно зліт дронів та їхнє точне влучання по цілі.