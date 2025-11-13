Пілоти ЗСУ стали мішенями для елітного підрозділу "Рубікон" РФ: що вигадали росіяни, — FT

Збройні сили Російської Федерації створили Центр перспективних безпілотних технологій "Рубікон", який почав впорядковано та цілеспрямовано виявляти та полювати на операторів безпілотників Збройних сил України. До складу ворожого підрозділу увійшло 5 000 військових, які мають необмежені ресурси і керують розвідувальними та ударними БпЛА.

Протягом двох років російсько-української війни екіпажі дронів ЗСУ вільно працювали на лінії фронту, але віднедавна все змінилось, ідеться у статті The Financila Times. Підрозділ "Рубікон" ЗС РФ спеціалізується на ударах саме по українських операторів, і тепер вони самі стали "об'єктом полювання". Медіа написало, що українцям слід створити нову тактику роботи дронами, щоб впоратись загрозами від російського "Рубікону".

FT поспілкувалось з кількома операторами БпЛА ЗСУ — Дмитром, "Зуммером", Артемом Карякіним. Вони розповіли, як доводиться дивом рятуватись від ворожих БпЛА, тоді як раніше вони працювали "як на святі". З'ясувалось, що через роботу елітного підрозділу ЗС РФ має успіхи російська піхота. У статті описується системна тактика "Рубікону". Центр має флот мисливських БпЛА, які спеціалізуються на операторах дронів ЗСУ. Окремо працює розвідка — вистежує логістику, ознаки схованки українців. Одночасною діють системи РЕБ, які збивають дрони, а також радіопеленгація та перехоплення сигналу.

"Рубікон — це наша головна проблема. Легко замінити дрон, але важко замінити пілота дрона. Це більше, ніж просто підрозділ; це центр — центр для розробки всіх видів безпілотних систем", — навело медіа оцінки бійців ЗСУ та аналітика Роб Лі з Філадельфійського інституту досліджень зовнішньої політики.

Через впорядковану роботу центру "Рубікон" росіяни здобули перевагу під Покровськом, пояснюється у статті. Через проблеми українських операторів підрозділи ЗС РФ мають більшу свободу пересування, а українці — відступають в умовах нестачі особового складу. FT також навело кілька пропозицій, як Україна може впоратись з новою тактикою ЗС РФ. Серед них — краще маскуватись, уникати стандартних патернів поведінки, покращити роботу власних засобів РЕБ, створити власні підрозділи, які полюватимуть за операторами ворога.

"У них багато людей, а це означає, що вони можуть працювати 24 години на добу, сім днів на тиждень", — написало FT, при цьому зауваживши, що бригада Дмитра вже створила відповідні секретні підрозділи.

Дрони ЗС РФ — що відомо про "Рубікон"

Тим часом російські пропагандистське ЗМІ "РИА Новости" вперше написало про центр "Рубикон" у жовтні 2024 року. Журналісти показали візит глави Міноборони РФ Андрія Бєлоусова, який повідомив, що на той час існувало дві бойові групи. На відео — приклади ударів "Рубикону", які діяли на суші та на воді, використовують дрони ударні та розвідувальні.

Фокус писав про підрозділ "Рубікон" ЗС РФ, який з'явився на Курському напрямку в лютому-березні 2025 року. Медіа Forbes розповіло, що російські оператори почали нищити переправи, що заблокувати бійців ЗСУ, та взяли під вогневий контроль усі шляхи логістики.

Влітку та восени стало відомо про атаки українських позицій на східному фронті, які виконують дрони центру "Рубікон" ЗС РФ. У серпні боєць ЗСУ з позивним "Мучной" написав, що на Покровському напрямку з'явились російські оператори дронів, які б'ють по місту та координують роботу ДРГ посеред міста.

Нагадуємо, 11 листопада український військовий зауважив, що російський підрозділ "Рубікон" має необмежені ресурси для дій на фронті в Україні, та пояснив, що робити ЗСУ.