Пилоты ВСУ стали мишенями для элитного подразделения "Рубикон" РФ: что придумали россияне, — FT

Вооруженные силы Российской Федерации создали Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон", который начал упорядоченно и целенаправленно выявлять и охотиться на операторов беспилотников Вооруженных сил Украины. В состав вражеского подразделения вошло 5 000 военных, которые имеют неограниченные ресурсы и управляют разведывательными и ударными БпЛА.

В течение двух лет российско-украинской войны экипажи дронов ВСУ свободно работали на линии фронта, но с недавних пор все изменилось, говорится в статье The Financila Times. Подразделение "Рубикон" ВС РФ специализируется на ударах именно по украинским операторам, и теперь они сами стали "объектом охоты". Медиа написало, что украинцам следует создать новую тактику работы дронами, чтобы справиться с угрозами от российского "Рубикона".

FT пообщалось с несколькими операторами БпЛА ВСУ — Дмитрием, "Зуммером", Артемом Карякиным. Они рассказали, как приходится чудом спасаться от вражеских БпЛА, тогда как раньше они работали "как на празднике". Выяснилось, что из-за работы элитного подразделения ВС РФ имеет успехи российская пехота. В статье описывается системная тактика "Рубикона". Центр имеет флот охотничьих БпЛА, которые специализируются на операторах дронов ВСУ. Отдельно работает разведка — выслеживает логистику, признаки тайника украинцев. Одновременно действуют системы РЭБ, которые сбивают дроны, а также радиопеленгация и перехват сигнала.

"Рубикон — это наша главная проблема. Легко заменить дрон, но трудно заменить пилота дрона. Это больше, чем просто подразделение; это центр — центр для разработки всех видов беспилотных систем", — привело медиа оценки бойцов ВСУ и аналитика Роб Ли из Филадельфийского института исследований внешней политики.

Из-за упорядоченной работы центра "Рубикон" россияне получили преимущество под Покровском, объясняется в статье. Из-за проблем украинских операторов подразделения ВС РФ имеют большую свободу передвижения, а украинцы — отступают в условиях недостатка личного состава. FT также привело несколько предложений, как Украина может справиться с новой тактикой ВС РФ. Среди них — лучше маскироваться, избегать стандартных паттернов поведения, улучшить работу собственных средств РЭБ, создать собственные подразделения, которые будут охотиться за операторами врага.

"У них много людей, а это означает, что они могут работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю", — написало FT, при этом отметив, что бригада Дмитрия уже создала соответствующие секретные подразделения.

Дроны ВС РФ — что известно о "Рубиконе"

Между тем российские пропагандистское СМИ "РИА Новости" впервые написало о центре "Рубикон" в октябре 2024 года. Журналисты показали визит главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, который сообщил, что в то время существовало две боевые группы. На видео — примеры ударов "Рубикона", которые действовали на суше и на воде, используют дроны ударные и разведывательные.

Фокус писал о подразделении "Рубикон" ВС РФ, которое появилось на Курском направлении в феврале-марте 2025 года. Медиа Forbes рассказало, что российские операторы начали уничтожать переправы, чтобы заблокировать бойцов ВСУ, и взяли под огневой контроль все пути логистики.

Летом и осенью стало известно об атаках украинских позиций на восточном фронте, которые выполняют дроны центра "Рубикон" ВС РФ. В августе боец ВСУ с позывным "Мучной" написал, что на Покровском направлении появились российские операторы дронов, которые бьют по городу и координируют работу ДРГ посреди города.

Напоминаем, 11 ноября украинский военный отметил, что российское подразделение "Рубикон" имеет неограниченные ресурсы для действий на фронте в Украине, и объяснил, что делать ВСУ.